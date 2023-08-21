ທ່ານໄບເດັນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມລັດຮາວາຍ ລຸນຫຼັງເຫດການໄຟໄຫມ້ປ່າ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະເດີນທາງໄປທີ່ລັດເກາະປາຊີຟິກ ຂອງລັດຮາວາຍໃນວັນຈັນນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະສຳຫຼວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ ທີ່ທຳລາຍລ້າງເມືອງມາວອີ (Maui).
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງຈີລ ໄບເດັນ ຈະ “ເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ເຖິງຜົນກະທົບຈາກໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຟູ.
ເຫດການໄຟໄໝ້ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເມືອງແຄມທະເລ ລາຮາຍນາ (Lahaina) ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 114 ຄົນ. ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານຈອຊ ກຣີນ (Josh Green) ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊອກຫາຜູ້ສູນຫາຍທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່.
ທ່ານ ກຣີນ (Green) ບອກກັບລາຍການ "Face the Nation" ຂອງ CBS ໃນວັນອາທິດວ່າ ທີມງານຄົ້ນຫາໄດ້ຄົ້ນຫາໄປແລ້ວ ໃນພື້ນທີ່ 85%, ແຕ່ພາກສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ ອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ. ທ່ານກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນຍັງຊອກຫາບໍ່ເຫັນເທື່ອ.
"ມື້ອື່ນປະທານາທິບໍດີຈະມາຮອດ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຈັດການເລື້ອງນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຟື້ນຟູຂອງພວກເຮົາຈະມີຂຶ້ນໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້," ທ່ານກຣີນ ກ່າວໃນວິດີໂອ ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຕອນແລງວັນອາທິດ.
ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບການສ້າງສາຄືນໃຫມ່ໃນ ລາຮາຍນາ (Lahaina) ແລະການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບວັດທະນະທໍາຮາວາຍພື້ນເມືອງ, ໂດຍກ່າວວ່າຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານ "ຈະຟັງສຽງຂອງ ລາຮາຍນາ (Lahaina) ເພື່ອບອກວ່າ ພວກເຮົາຈະສ້າງສາໃຫມ່ແນວໃດ ແລະເວລາໃດ."