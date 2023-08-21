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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໄບເດັນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມລັດຮາວາຍ ລຸນຫຼັງເຫດການໄຟໄຫມ້ປ່າ

  • ວີໂອເອ
ສະມາຊິກທີມຄົ້ນຫາ ແລະກູ້ຊີບເຮັດວຽກກັບໝາຄົ້ນຫາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກວດສອບເບິ່ງຕຶກອາຄານ ແລະລົດທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້ປ່າຢູ່ມາວອີ (Maui) ໃນເມືອງ ລາຮາຍນາ (Lahaina), ລັດຮາວາຍ (Hawaii), ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະເດີນທາງໄປທີ່ລັດເກາະປາຊີຟິກ ຂອງລັດຮາວາຍໃນວັນຈັນນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະສຳຫຼວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ ທີ່ທຳລາຍລ້າງເມືອງມາວອີ (Maui).

ທຳນຽບຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ແລະ​ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ທ່ານນາງຈີລ ໄບເດັນ ຈະ “ເຫັນ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ ເຖິງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ພ້ອມ​ທັງ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ໃນການຟື້ນ​ຟູ.

​ເຫດການໄຟ​ໄໝ້​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້ ​ໄດ້​ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ເມືອງແຄມທະເລ ລາຮາຍນາ (Lahaina) ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 114 ຄົນ. ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານຈອຊ ກຣີນ (Josh Green) ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊອກຫາຜູ້ສູນຫາຍທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່.

ທ່ານ ກຣີນ (Green) ບອກກັບລາຍການ "Face the Nation" ຂອງ CBS ໃນວັນອາທິດວ່າ ທີມງານຄົ້ນຫາໄດ້ຄົ້ນຫາໄປແລ້ວ ໃນ​ພື້ນ​ທີ່ 85%, ແຕ່ພາກສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ ອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 1,000 ຄົນ​ຍັງ​ຊອກ​ຫາ​ບໍ່​ເຫັນ​ເທື່ອ.

"ມື້ອື່ນປະທານາທິບໍດີຈະມາຮອດ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະຈັດການເລື້ອງນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຟື້ນຟູຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້," ທ່ານກຣີນ ກ່າວໃນວິດີໂອ ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນຕອນແລງວັນອາທິດ.

ນອກຈາກນີ້,​ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບການສ້າງສາຄືນໃຫມ່ໃນ ລາຮາຍນາ (Lahaina) ແລະການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບວັດທະນະທໍາຮາວາຍພື້ນເມືອງ, ໂດຍກ່າວວ່າຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານ "ຈະຟັງສຽງຂອງ ລາຮາຍນາ (Lahaina) ເພື່ອບອກວ່າ ພວກເຮົາຈະສ້າງສາໃຫມ່ແນວໃດ ແລະເວລາໃດ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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