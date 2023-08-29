ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະເດີນທາງໄປຫວຽດນາມ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ເພື່ອພົບປະກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ ທ່ານຫງຽນ ຟູ ຈອງ ແລະຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆຂອງຫວຽດນາມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ປະທານາທິບໍດີທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະເດີນທາງໄປເຖິງຮາໂນ່ຍໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງຫວຽດນາມເປັນເວລານຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີພວກຜູ້ນຳກຸ່ມຈີ 20 ທີ່ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ຂອງອິນເດຍ.
ການປະກາດຂອງທຳນຽບຂາວໃນວັນຈັນວານນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼາຍອາທິດຫຼັງຈາກປະທນາທິບໍດີໄບເດັນໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທີ່ອາດມີຂຶ້ນນັ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ ຢູ່ທີ່ການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ເມືອງຟຣີພອດ ໃນລັດເມນ ວ່າ ພວກຜູ້ນຳຂອງຫວຽດນາມຕ້ອງການຢາກພົບພໍ້ກັບທ່ານ.
ທ່ານໄບເດັນຍັງກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຈາກທີ່ລັດນິວເມັກຊິໂກໃນເດືອນນີ້ວ່າ ທ່ານຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ໃນໄວໆນີ້ ຍ້ອນປະເທດຫວຽດນາມຕ້ອງການ “ຢາກເປັນພາຄີ” ກັບພວກເຮົາ.