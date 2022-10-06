ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ ຝອດ ມາຍເອີ, ລັດ ຟລໍຣິດາ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້, ແລະ ໄດ້ທຳການບິນສຳຫຼວດຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ ອຽນ ຢູ່ເທິງເຮລິຄັອບເຕີ ມາຣີນ ວັນ (Marine One) ແລະ ພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່, ປະຊາຊົນ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ຖືກກະທົບໂດຍພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຮຸນແຮງນີ້.
ຜູ້ເສຍຊີວິດໃນສະຫະລັດ ຍ້ອນພາຍຸ ອຽນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 109 ຄົນ, ດ້ວຍຜູ້ເສຍຊີວິດ 105 ຄົນນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນລັດ ຟລໍຣິດາ ແລະ ທີ່ເຫຼືອແມ່ນຢູ່ລັດ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ. ຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນຖືກລາຍງານຢູ່ເມືອງ ລີ ຂອງລັດ ຟລໍຣິດາ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກທີ່ສຸດຈາກພາຍຸເວລາທີ່ມັນພັດຂຶ້ນຝັ່ງ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ພົບກັບບັນດາຜູ້ນຳລັດ ແລະ ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງຜູ້ປົກຄອງລັດສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ຣອນ ເດີແຊນຕິສ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານ ມາໂກ ຣູບີໂອ ແລະ ທ່ານ ຣິກ ສກັອດ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືຄວາມພະຍາຍາມຟື້ນຟູ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີເຄີຍໂຕ້ຖຽງກັບທ່ານ ເດີແຊນຕິສ, ຜູ້ທີ່ອາດເປັນຜູ້ທ້າຊິງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2024, ກ່ຽວກັບບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ, ແລະ ທ່ານ ຣູບີໂອ ກັບທ່ານ ສກັອດ ທັງສອງທ່ານໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ຢ່າງຮຸນແຮງ.
ສຳລັບຕອນນີ້, ບັນດາຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ແຍກຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນໄວ້ຕ່າງຫາກ ເພື່ອເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນຜົນກະທົບຫຼັງຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ ທີ່ໄດ້ພັດຖະລົ່ມລັດທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສາມຂອງປະເທດ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບທ່ານ ເດີແຊນຕິສ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບລາຍງານສັ້ນຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າ “ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການສາມັກຄີກັນຂອງ ອາເມຣິກາ.” ທ່ານໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະນຳເອົາ “ທຸກອົງປະກອບຂອງລັດຖະບານກາງມາຮວມກັນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຮີບດ່ວນ ແລະ ການສ້າງສາຄືນໄລຍະຍາວ” ໃນລັດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນ ຟລໍຣິດາ ທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພໄພພິບັດ ອາດສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນລັດຖະບານກາງເຖິງ 80,000 ໂດລາ ເພື່ອການສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນບ້ານ ແລະ ລົດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນລັດຟລໍຣິດາຮູ້ວ່າ, ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຈາກຈ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ອາເມຣິກາ ວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ໜີໄປບ່ອນອື່ນ. ພວກເຮົາຈະພົບກັບພວກເຈົ້າຜ່ານຂະບວນການທັງໝົດນີ້.”
ທ່ານ ເດີແຊນຕິສ ໄດ້ຂອບໃຈທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສຳລັບການຢ້ຽມຢາມລັດຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້ອງອົງການບໍລິຫານເຫດສຸກເສີນລັດຖະບານກາງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໂຊກດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີການປະສານງານທີ່ດີກັບທຳນຽບຂາວ ແລະກັບອົງການ FEMA.