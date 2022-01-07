ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ທຳການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະກ່າວປ້ອງກັນ ຫຼັກຄຸນຄ່າຂອງປະຊາທິປະໄຕ ໃນວັນຄົບຮອບປີທຳອິດຂອງການພະຍາຍາມກໍ່ຈະລາຈົນ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທົດສອບເບິ່ງຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວຂອງປະເທດຊາດ.
“ພວກເຮົາຈະເປັນປະເທດ ທີ່ຮັບເອົາຄວາມຮຸນແຮງທາງການເມືອງ ມາເປັນບັນທັດຖານບໍ?” ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນພະຫັດວານນີ້ ຈາກຫ້ອງໂຖງຂອງຫໍລັດຖະສະພາບ່ອນທີ່ພວກປະທ້ວງຫົວຮຸນແຮງໄດ້ ບຸກເຂົ້າໄປເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນໂດຍໄດ້ທຳລາຍຊັບສິນຂອງລັດຖະບານ ລັກຂະໂມຍເອົາເຄື່ອງຂອງ ແລະຊອກຫາພວກຜູ້ນຳ ລັດຖະສະພາ. “ພວກເຮົາຈະເປັນປະເທດ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງຂອງພັກໃດພັກນຶ່ງຕ່າວປີ້ນການສະແດງອອກດ້ວຍການປ່ອນບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນ?”
ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ ປີ 2021 ຝູງຊົນທີ່ສະໜັບສະໜຸນອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ບຸກຜ່ານແຖວຕຳຫຼວດ ເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະຢຸດເຊົາບໍ່ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາຮັບຮູ້ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານໄບເດັນໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020. ທ່ານໄບເດັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນເລືອກເອົາກ່ຽວກັບວ່າ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄຳຈຳກັດຄວາມກ່ຽວກັບເຂົາເຈົ້າເອງແບບໃດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເປັນປະເທດທີ່ເຊື່ອໝັ້ນ ບໍ່ແມ່ນໃນແສງສະຫວ່າງ ແຫ່ງຄວາມຈິງ ແຕ່ຢູ່ໃນເງົາ ຂອງຄວາມຂີ້ຕົວະບໍ? ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເປັນປະເທດແບບນັ້ນ. ທິດທາງຕໍ່ໜ້າກໍແມ່ນຮັບຮູ້ຄວາມຈິງແລະເຊື່ອໝັ້ນໃນສິ່ງນັ້ນ.”
ແລະທ່ານກ່າວວ່າ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ນັ້ນ ຍັງດັງກ້ອງສະໜັ່ນ ໄກອອກໄປທົ່ວທຸກສາລະທິດ.
“ຈາກຈີນຫາຣັດເຊຍແລະໄກໄປກວ່ານັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າພະນັນກັນວ່າ ວັນເວລາແຫ່ງປະຊາທິປະໄຕໃກ້ຈະໝົດລົງແລ້ວ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ. “ພວກເຂົາໄດ້ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ປະຊາທິປະໄຕຊັກຊ້າຫຼາຍ ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນມີການແບ່ງແຍກ ທີ່ຈະສຳເລັດໃນໂລກທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວແລະ ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນໃນທຸກມື້ນີ້. ແລະເຂົາເຈົ້າຍັງພະນັນກັນວ່າອາເມຣິກາແມ່ນບ່ອນບ່ອນ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ສິດເດັດຂາດ ສຳລັບຜູ້ຜະເດັດການ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ອຳນາດແບບສັ່ງການ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອແບບນັ້ນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ພວກເຮົາເປັນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເປັນ ແລະນັ້ນບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະເປັນ.”
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຊື່ທ່ານທຣຳ ເຖິງແມ່ນທ່ານໄດ້ກ່າວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງທ່ານທຣຳ ໃນການຊອກຫາທາງທີ່ຈະຕ່າວປີ້ິ້ນ ການເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງລາວນັ້ນ ພວມສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງອາເມຣິກາ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ທ່ານບໍ່ສາມາດຮັກປະເທດຂອງທ່ານ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ຊະນະເທົ່ານັ້ນ.”
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