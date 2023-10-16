ທ່ານໄບເດັນ ຊຸກຍູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານແກ່ ຢູເຄຣນ ແລະ ອິສຣາແອລ

ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ໃນອາທິດນີ້ຕົນມີແຜນທີ່ຈະພະຍາ ຍາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະສະພາສະພາ ກ່ຽວກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານອາວຸດຊຸດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ ແລະ ອິສຣາແອລ ທີ່ຈະມີມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ໂດລາ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊູລລິວານ ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Face the Nation” ຂອງໂທລະພາບ CBS ວ່າ ປະທາ ນາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະຫາສຽງສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະສະພາໃນອາທິດ ນີ້ ສໍາລັບຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງ ຈາກສົງຄາມ 20 ເດືອນຂອງ ຢູເຄຣນ ກັບ ຣັດເຊຍ ຍັງຄົງຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກ ດ້ວຍສັນຍານແບບບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ ແລະ ອິສຣາແອລ ເບິ່ງຄືວ່າຈະດໍາເນີນການ ບຸກໂຈມຕີໃນພາກພື້ນດິນຂອງເຂດກາຊາ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການໂຈມຕີທີ່ໜ້າຕົກໃຈ ຕໍ່ ອິສຣາແອລ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານໄບເດັນ ຍັງອາດລະດົມການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ໄຕ້ຫວັນ ແລະຄວບຄຸມການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ຕາມຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກ ໂດຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນແຜນການດັ່ງ ກ່າວ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຊັກ ຊູມເມີ ກ່າວໃນ ວັນອາທິດວານນີ້ ລຸນຫລັງໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິສຣາແອລ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມ ວ່າ ສະພາສູງຈະດໍາເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອອະນຸມັດການ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ອິສຣາແອລ ເພີ້ມຕື່ມ.