ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຮັກສາຄຳສັນຍາໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ດ້ວຍການສະເໜີຊື່ຜູ້ພິພາກສາແມ່ຍິງຜິວດຳຄົນທຳອິດ ເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ສຳລັບຕຳແໜ່ງຕະຫຼອດຊີ ວິດໃນສານສູງສຸດ ລຸນຫຼັງການອອກບຳນານ ຂອງຜູ້ພິພາກສາເສລີນິຍົມ ທ່ານ ສຕີເວັນ ບຣາຍເອີ້.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວ ໂດຍຢືນຄຽງຂ້າງທ່ານ ບຣາຍເອີ້, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າທ່ານຈະລົງຈາກຕຳ ແໜ່ງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຢູ່ຕັ່ງຜູ້ພິພາກສາ 28 ປີກ່າວວ່າ “ຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະເໜີຊື່ຈະເປັນຄົນນຶ່ງທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດພິເສດ, ບຸກຄະລິກ, ປະສົບການ ແລະ ຊື່ສັດ. ແລະ ຄົນຜູ້ນັ້ນຈະເປັນແມ່ຍິງຜິວດຳຄົນທຳອິດທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ. ມັນໄດ້ເລີຍກຳນົດເວລາມາດົນແລ້ວ, ໃນທັດສະນະຄະຕິຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເລືອກຜູ້ໃດເທື່ອ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຈະປະກາດຜູ້ສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານກ່ອນທ້າຍເດືອນກຸມພາ, ແລະ ວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກກັບບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ ໃນສະພານິຕິບັນຍັດທີ່ມີການແຕກແຍກກັນຢ່າງແຮງ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ແຕກເປັນເສັ້ນພັກການເມືອງທີ່ຍາວ, ດ້ວຍຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ເປັນຜູ້ຖືຄະແນນສຽງຕັດສິນ ທີ່ສຳຄັນ, ເພື່ອພິຈາລະນາການຢັ້ງຢືນທ່ານນາງຢ່າງວ່ອງໄວ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານນາງ ເຈັນ ຊາກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍເຖິງແມ່ນແຕ່ຊື່ດຽວ. ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບອກລາຍຊື່.”
ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກບາງເທື່ອຈະເປັນນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ມີຜົນຕາມມາ ແລະ ບາງຄັ້ງມີບັນຫາ, ເຊິ່ງແມ່ນການດຳເນີນການທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ສາມາດເຮັດ. ສະມາຊິກສານ 9 ຄົນທີ່ມີອຳນາດ ແລະ ຖືກເຄົາລົບເປັນຢ່າງສູງນັ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄຳຕັດສິນສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງລັດຖະບານ, ສະພາ ແລະ ລັດ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ອາດປະເຊີນການກົດດັນເວລາເພື່ອຕັ້ງຜູ້ສືບທອດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາໃນເດືອນພະຈິກ. ຖ້າພັກຣີພັບບລີກັນຍາດເອົາສະພາສູງຄືນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກວ່າເກົ່າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
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