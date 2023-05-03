ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ຂອງສະພາຕໍ່າ ແລະສະພາສູງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຜິດນັດຊໍາລະໜີ້ສິນຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ເປັນໄພຫາຍະນະ ຊຶ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເວລານຶ່ງເດືອນ.
ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຢືມເງິນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກຈໍາກັດໂດຍຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຈໍານວນຫນີ້ສິນ ທີ່ກະຊວງການເງິນສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າເພດານຫນີ້ສິນ. ປັດຈຸບັນ, ເພດານຫນີ້ສິນ ແມ່ນກໍານົດໄວ້ຢູ່ທີ່ 31.4 ພັນຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຮອດຈຸດເພດານດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນມັງກອນ, ເຮັດໃຫ້ກະຊວງການເງິນຕ້ອງໃຊ້ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ມາດຕະການພິເສດ" ເພື່ອສືບຕໍ່ຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະເທດຊາດ ໂດຍບໍ່ຜິດນັດການຊໍາລະໜີ້.
ໃນວັນຈັນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານນາງ ເຈເນັທ ເຢລເລນ ເຕືອນວ່າມາດຕະການພິເສດຈະໝົດໄປໃນໄວໆນີ້, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນວັນທີ 1 ເດືອນມິຖຸນາ, ແລະເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ສະພາຈະອະນຸຍາດໃຫ້ກູ້ຢືມເພີ່ມເຕີມ, ປະເທດຈະບໍ່ສາມາດຊໍາລະພັນທະໜີ້ສິນທັງໝົດຂອງຕົນໄດ້ທັນເວລາ.
ໃນຈົດໝາຍເຖິງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໃນວັນຈັນ, ທ່ານນາງ ເຢລເລນ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງຮີບດ່ວນທີ່ລັດຖະສະພາ ຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວ “ເພື່ອຮັກສາສັດທາ ແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ທີ່ເຕັມຮູບແບບ” ຂອງສະຫະລັດ, ໂດຍເຕືອນພວກທ່ານວ່າ ການລໍຖ້າຈົນຮອດນາທີສຸດທ້າຍ ອາດສາມາດສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຫຼີກລ້ຽງການຜິດນັດການຊໍາລະທາງດ້ານເຕັກນິກກໍຕາມ.