ທ່ານໄບເດັນ ຈະອອກຍຸດທະສາດໃໝ່ ໃນການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະເປີດເຜີຍຍຸດທະສາດໃໝ່ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ສໍາຄັນ ຢູ່ທີ່ທໍານຽບຂາວໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດນີ້.
ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວທ່ານເຈັນ ຊາກີ (Jen Psaki) ບອກກັບນັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະກ່າວເຖິງ 6 ວິທີ ເພື່ອຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກາໃຫ້ໄປສັກຢາຫລາຍຂຶ້ນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານໄວຣັສ, ເຊິ່ງລວມເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເອກະຊົນນໍາອີກດ້ວຍ.
ການກ່າວຄໍາປາໄສຂອງທ່ານໄບເດັນມີຂຶ້ນຫລັງຈາກທີ່ສະຫະລັດກໍາລັງປະສົບກັບຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນ, ການເຂົ້າຮັກສາໂຕທີ່ໂຮງໝໍ ແລະການເສຍຊີວິດ ໂດຍເລີ້ມການລະບາດທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງສາຍພັນຮ້າຍແຮງເດລຕ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງການສັກຢາວັກຊີນ ໃນຂະນະເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເດືອນທໍາອິດໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານ ປ່ຽນແປງຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ການຕິດເຊື້ອໃໝ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກາຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ, ລວມເຖິງການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງຈໍານວນເດັກນ້ອຍ ທີ່ຍັງບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ.
ສະມາຄົມວິຊາການທາງດ້ານກຸມານເວດຊະສາດຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຈໍານວນເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດເຊື້ອເພີ້ມສູງຂຶ້ນເຖິງ 750,000 ຄົນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 ເດືອນສິງຫາ ແລະວັນທີ 2 ເດືອນກັນຍານີ້.
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/
ການເພີ້ມຂຶ້ນຄັ້ງຫລ້າສຸດໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ໂຮງໝໍຕ່າງໆແລະບັນດາພະນັກງານການ ແພດໃນທົ່ວສະຫະລັດ ມາເຖິງຈຸດທີ່ໜັກໜ່ວງ, ຊຶ່ງຢູ່ທີ່ໜ່ວຍຮັບມືກັບຜູ້ປ່ວຍກະ ທັນຫັນ ຫລື ICU ເຕັມໄປດ້ວຍຜູປ່ວຍໂຄວິດ-19, ແລະການຟື້ນຕົວ ຂອງລະ ບົບເສດຖະກິດໃນທົ່ວປະເທດບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ຍ້ອນການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ ຊຶ່ງນັ້ນຄືເປົ້າໝາຍສໍາຄັນ ຂອງທ່ານໄບເດັນ ໃນການເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ໃນປີທໍາອິດຂອງທ່ານ.
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