ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ເພື່ອທຳການເຈລະຈາຫາລືໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ທຳນຽບຂາວກ
“ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນໝາຍຮ່ວມ ຂອງປະເທດທັງສອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອິນໂດປາຊີຟິກ ເປັນເຂດທີ່ເສລີ ເປີດ ກວ້າງ ແລະມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການຕັດສິນໃຈຮ່ວມເພື່ອຍົກສູງການເປັນພາຄີດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ຮວມທັງ ການປ້ອງກັນປະເທດ ພະລັງງານທີ່ສະອາດແລະອະວະກາດ” ທຳນຽບຂາວ ກ່າວກ່ອນໜ້າການພົບປະກັນ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນມາກ່ອນ ຜູ້ນຳອິນເດຍ ທ່ານໂມດີ ແລະປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ມີໝາຍກຳນົດທີ່ຈະໄປປາກົດໂຕໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ນອກນັ້ນ ທ່ານໂມດີ ຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດ.
ການຕ້ອນຮັບໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ມ້ວນທ້າຍລົງດ້ວຍງານລ້ຽງຮັບຮອງອາຫານຄ່ຳທີ່ທຳນຽບຂາວ.