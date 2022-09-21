ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້, ເຊິ່ງທ່ານຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສະຫະລັດ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານທົ່ວໂລກ, ເພີ່ມກອງທຶນໂລກເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກ ເອດສ໌ ແລະ ໂຣກລະບາດອື່ນໆ, ປາບປາມບັນຫາຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ວິກິດການສະພາບອາກາດ.
ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ, ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ, ອີງຕາມການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຂອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານຈະທຳການປະນາມ ຕໍ່ສົງຄາມທີ່ບໍ່ເປັນທຳຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ທຳການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ໂລກ ເພື່ອສືບຕໍ່ການລຸກຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້. ທ່ານຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບກົດເກນຫຼັກ ຂອງກົດບັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເວລາທີ່ສະມາຊິກຖາວອນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ໂຈມຕີໝາກຫົວໃຈຂອງກົດບັດ ດ້ວຍການຄັດຄ້ານກົດເກນຂອງຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ອຳນາດອະທິປະໄຕ.
ໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອນັ້ນ, ທ່ານ ຊຸລລີວານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະ “ໃຫ້ການອະທິບາຍທີ່ສຳຄັນ” ຕໍ່ຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິຮູບສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນສະມາຊິກຖາວອນ.
ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ຫຼືວ່າທ່ານຈະສົນທະນາຢ່າງເປັນການສ່ວນຕົວກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ຄົນອື່ນໆຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ມື້ນີ້ພວກເຮົາຍັງຈັດການກັບມັນຢູ່.”
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ລິນດາ ທອມມາສ-ກຣີນຟີລ ໄດ້ກ່າວວ່າໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຈະບໍ່ເມີນເສີຍຕໍ່ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ການເຕົ້າໂຮມກັນ ກໍຈະບໍ່ຖືກຄອບງຳໂດຍມັນ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ວ່າໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມທີ່ຊົ່ວຮ້າຍນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທົ່ວຢູເຄຣນນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍບໍ່ສາມາດເມີນເສີຍຕໍ່ບ່ອນອື່ນໆຂອງໂລກ. ມັນມີຫຼາຍຄວາມຂັດແຍ້ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນອື່ນ.”
ທ່ານນາງ ກຣີນຟີລ ໄດ້ອະທິບາຍສາມບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດສຳລັບສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຄື: 1. ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ປອດໄພດ້ານອາຫານໃນທົ່ວໂລກ, 2. ພັດທະນາດ້ານສຸຂະອະນາໄມໂລກ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະພາບໂລກ, ແລະ 3. ສະໜັບສະໜູນກົດບັດ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ພັດທະນາອະນາຄົດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.