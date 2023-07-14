ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກຳລັງມີການເຈລະຈາຫາລື ກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອປ່ອຍໂຕ ນັກຂ່າວໜັງສືພິມ Wall Street Journal ທ່ານເອແວັນ ເກີສໂກວິຈ (Evan Gershkovich) ທີ່ຖືກຄຸມຂອງຢູ່ຄຸກມົສກູ ດົນກວ່າ 100 ວັນແລ້ວ ໃນຂໍ້ຫາຈາລະກຳ ທີ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ວັງເຄຣັມລິນກ່າວວ່າ ຕົນເປີດກວ້າງຕໍ່ການແລກປ່ຽນນັກໂທດກັບສະລັດ ທີ່ຈະປ່ອຍໂຕທ່ານເກີສໂກວິຈ ບາງທີ ອາດຈະແລກປ່ຽນກັບທ່ານ ວລາດີເມຍ ດູນາເອັບ ຄົນຣັດເຊຍທີ່ຖືກສະຫະລັດຄວບຄຸມໂຕ ໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ້. ແຕ່ມົສກູກ່າວວ່າການເຈລະຈາຈະຕ້ອງດຳເນີນໄປແບບປິດລັບ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ປະເທດຟິນແລນ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຈິງຈັງກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ ນັກໂທດ ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາສາມາດດຳເນີນການທຸກສິ່ງຢ່າງເພື່ອປ່ອຍໂຕຄົນອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກຈັບແບບຜິດກົດໝາຍຢູ່ຣັດເຊຍຫຼືບ່ອນໃດກໍຕາມ ແລະຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວພວມດຳເນີນຢູ່.”