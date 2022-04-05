ຜູ້ພິພາກສາເຄທານຈີ ບຣາວ ແຈັກສັນ (Ketanji Brown Jackson) ໄດ້ຫຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ອີກ ບາດກ້າວນຶ່ງໃນການທີ່ຈະໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ສານສູງສຸດຂອງ ສະຫະລັດ ໂດຍທີ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ມີຄະນະກຳມະການ ທີ່ສຳຄັນຂອງສະ ພາສູງສະຫະລັດເຮັດໃຫ້ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຂອງທ່ານນາງກ້າວໄປ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການ ລົງຄະແນນສຽງຄົບຄະນະຂອງສະພາສູງໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ຄາດວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອໄປຮັບຕຳແໜ່ງໃນສານສູງສຸດຂອງປະເທດນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກສະພາສູງທີ່ມີການຄວບຄຸມແບບຈຳກັດໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຍິງຄົນທຳອິດທີ່ເປັນຊາວອາຟຣິກັນ-ອາເມຣິກັນໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ຍ້ອງຍໍປະສົບການທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງທ່ານນາງແຈັກສັນ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານນາງ ໂດຍເອີ້ນທ່ານນາງວ່າ ເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງ ຕັ້ງທີ່ມີຄຸນວຸດທິສູງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງສານສູງສຸດ.
"ຜູ້ພິພາກສາແຈັກສັນຈະນໍາທັກສະ, ຄວາມ ຊື່ສັດ, ຄວາມສີວິໄລ ແລະຄຸນງາມຄວາມດີໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດໄປສູ່ສານ ສູງສຸດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານດິກ ເດີບິນ ປະທານຄະນະກຳມະການດ້ານຕຸລາການຂອງສະພາສູງກ່າວໃນວັນຈັນ ວານນີ້. “ທ່ານນາງມີຄຸນ ວຸດທິທີ່ສົມບູນແບບ. ພວກເຮົາບໍ່ມີການ ເຫັນພ້ອມນຳກັນຫຼາຍໃນສະພາສູງ, ແຕ່ບໍ່ມີສະມາ ຊິກສະພາສູງ ແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ ຂອງຄະນະກໍາມະການນີ້ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າທ່ານນາງມີ ຄຸນວຸດທິເໝາະສົມບໍ່."
ທ່ານນາງແຈັກສັນ ອາຍຸ 51 ປີ ຮັບໃຊ້ ເປັນຜູ້ພິພາກສາໄດ້ ເກືອບ 1 ທົດສະວັດ ແລະມີປະສົບການເປັນພະນັກງານໃນ ທຸກລະດັບຂອງລະ ບົບ ລັດຖະບານກາງ, ລວມທັງຢູ່ໃນສານ ສູງສຸດຂອງສະຫະລັດສຳລັບຜູ້ພິພາກສາສເຕັຟເຟນ ເບຣເຢີ (Stephen Breyer) ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຮັບຕຳແໜ່ງແທນນັ້ນ. ທ່ານນາງແຈັກສັນຈະເປັນຜູ້ພິພາກສາຄົນທໍາອິດ ທີ່ມີປະສົບການເປັນຜູ້ປົກປ້ອງລັດຂອງລັດຖະບານກາງ.
ທ່ານເດີບິນກ່າວວ່າ "ປະສົບການທີ່ສຳຄັນຫລາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະນຳເອົາທັດສະນະທີ່ຂາດຢູ່ນັ້ນມາສູ່ສານ." "ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສຍໃຈແທ້ໆ ທີ່ບາງຄົນພະຍາ ຍາມຈະໃຊ້ມັນເປັນເຫດຜົນເພື່ອ ລົງຄະແນນສຽງຕ້ານຕໍ່ທ່ານນາງ. ການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ມີມູນຖານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນບໍ່ຈິງໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາແຈັກສັນຈາກທຸກແງ່ທາງດ້ານການເມືອງ. ການບັງຄັບ ໃຊ້ກົດຫມາຍ, ອະດີດໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ຜູ້ພິພາກສາທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ, ແລະ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ ໄດ້ຢືນ ຢັນເຖິງປັນຍາຂອງທ່ານນາງ, ຄວາມສະຫຼາດຂອງທ່ານນາງ, ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານນາງໃນການສ້າງ ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນ ແລະຄວາມທ່ຽງທຳຂອງທ່ານນາງ.”
ທ່ານນາງແຈັກສັນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຈາກພັກຣີພັບບລິກັນໃນຜົນການລົງຄະແນນສຽງ 11 ຕໍ່ 11 ໃນຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາສູງ. ແຕ່ພັກເດໂມແຄຣັດກໍຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ການລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານທ່ານນາງຂຶ້ນ ໄປເຖິງຂັ້ນ ໄດ້ຮັບການຄະແນນສຽງຄົບຄະນະ ໂດຍການໃຊ້ຂັ້ນຕອນຂອງສະພາສູງ.
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