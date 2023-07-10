ສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຈະເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນສຸດໃນການພົບປະໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານຣິສຊີ ຊູນາກ ທີ່ນະຄອນຫລວງລອນດອນ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາພັນທະມິດກະກຽມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອົງການເນໂນ ທີ່ປະເທດລີທົວເນຍ.
ນີ້ຈະເປັນການປະຊຸມ ຂອງບັນດາຜູ້ນຳຄັ້ງທີຫົກ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ໃນເດືອນມິຖຸນາ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບທ່ານຊູນາກ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໂດຍໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ “ຄຳປະກາດແອັດແລນຕິກ” ເພື່ອຫ້ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ພະລັງງານສະອາດ ແລະບັນດາແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານອິດທິພົນຂອງຈີນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໃນວັນຈັນຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບ ກະສັດຊາຣລສ໌ ຂອງອັງກິດ ກ່ອນເດີນທາງໄປນະຄອນວິລນຽສ ບ່ອນທີ່ອົງການເນໂຕຍັງບໍ່ມີທ່າທາງວ່າຈະຕ້ອນຮັບສະວີເດັນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະເທດທີ 32 ເນື່ອງຈາກການຄັດຄ້ານຕະຫຼອດມາຈາກເທີກີ.
ໃນລະຫວ່າງເດີນທາງໄປອັງກິດນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດວານ ເພື່ອພະຍາຍາມໃນນາທີສຸດທ້າຍໃຫ້ແຜ້ວທາງອັງກາຣາເຫັນດີ ໃຫ້ສະວີເດັນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຊຶ່ງເປັນ
ຂັ້ນຕອນທີ່ສະມາຊິກທັງໝົດຕ້ອງເປັນເອກກະສັນກັນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດບອກໃຫ້ທ່ນໄດ້ວ່າ ມັນໃກ້ສ່ຳໃດ ໄກສ່ຳໃດ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າແຕ່ພຽງວ່າ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສະວີເດັນຄວນຖືກຮັບເຂົ້າມາຢູ່ໃນອົງການເນໂຕ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້” ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງທຳ ນຽບຂາວ ທ່ານເຈກ ຊູລິວັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ເດີນທາງໄປ ນະຄອນຫລວງລອນດອນ. “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ມີຄວນມີຊ່ອງທາງ ເພື່ອຈະເຮັດແບບນັ້ນ.”
ຢູ່ໃນການອ່ານອອກມາທາງໂທລະສັບ ອັງກາຣາກ່າວວ່າ ສະວີເດັນໄດ້ເອົາບາດ ກ້າວຈຳນວນນຶ່ງໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງພຽງພໍເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງສະຕັອກໂຮມ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ.
ອັງກາຣາໄດ້ກ່າວຫາ ສະວີເດັນວ່າ ມີການໂຍະຍານເກີນໄປ ຕໍ່ບັນດາອົງການ ຫົວຮຸນແຮງຊາວເຄີດທີ່ເທີກີພິຈາລະນາວ່າເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ. ຫລັງຈາກການຮຽກຮ້ອງຂອງເທີກີໃຫ້ສະວີເດັນທຳການປະຕິຮູບ ຮວມທັງອອກກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍໃໝ່. ທ່ານເອີດວານ ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນ ໄດ້ກ່າວຫາຟິນແລນປະ ຕິບັດເຊັນດຽວກັນ ແຕ່ໄດ້ອະນຸມັດຄໍາຮ້ອງຂອງແຮລຊິງກີເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕໃນເດືອນເມສາ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈັນ ສະໂຕເຕັນເບີກ ໄດ້ເຊີນທ່ານເອີ ດວານ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະວີເດັນ ທ່ານເອີຟ ກຣິສເຕີເສີນ ເພື່ອສົນທະ ນາຫາລື ທ່າທີຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ກອງປະຊຸມໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນວິລນຽສ.