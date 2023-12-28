ທ່ານ ໄບເດັນ ພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ ເພື່ອຄວບຄຸມສົງຄາມ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຂັດແຍ້ງ ຂະຫຍາຍອອກໄປ ໃນຫຼາຍແນວລົບ

ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ຂະຫຍາຍການບຸກໂຈມຕີພາກພື້ນດິນ ໃນເຂດ ກາຊາ, ການນາບຂູ່ຂອງອີຣ່ານວ່າ ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານນາຍທະຫານອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ແລະການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກກຸ່ມທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍເຕຫະຣ່ານ ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ກຳລັງເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດສົງຄາມເຕັມຮູບແບບ ໃນຕາເວັນອອກກາງ. ມັນຖືເປັນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມຸ້ງໜ້າເຂົ້າສູ່ປີການເລືອກຕັ້ງ ໃນປີ 2024.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະແກ້ແຄ້ນຕໍ່ອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ ການລອບສັງຫານ ທ່ານ ເຊເຢັດ ຣາຊີ ມູຊາວີ (Seyed Razi Mousavi) ໃນຊີເຣຍ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ປຶກສາອາວຸໂສຂອງກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອີຣ່ານ.
ກ່າວກັນວ່າ ທ່ານ ມູຊາວີ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການສະຫນອງອາວຸດ ໃຫ້ກຸ່ມ ເຮັສໂບລລາ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທະຫານບ້ານທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ຢູ່ໃນເລບານອນ ແລະຊີເຣຍ ທີ່ກຳລັງເພີ້ມການໂຈມຕີຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ຈາກຊາຍແດນທາງເຫນືອຂອງ ອິສຣາແອລ ໂດຍການເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນກັບ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໃນ ເຂດກາຊາ. ອິສຣາແອລ ປະຕິເສດທີ່ຈະຢືນຢັນວ່າ ຕົນເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທ່ານ ມູຊາວີ.
ທຳນຽບຂາວບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອ ກ່ຽວກັບວ່າ ອິດສະຣາແອນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ວໍຊິງຕັນຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ໄດ້ສັງຫານທ່ານ ມູຊາວີ ຫຼືບໍ່, ຫຼືວ່າ ລັດຖະບານເຊື່ອວ່າສົງຄາມດັ່ງກ່າວຍັງມີຢູ່ໃນເຂດ ກາຊາ ຫຼືບໍ່.
ຫຼັງສົງຄາມເຂດກາຊາໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ສະຫະລັດໄດ້ຍ້າຍຊັບສິນທາງທະຫານໄປຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນ ແລະໄດ້ໂທລະເລກໄປຫາເຕຫະຣ່ານ ແລະ ບັນດາກຸ່ມຕົວແທນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມ. ແນວໃດກໍຕາມ, ມີສັນຍານວ່າຄວາມຂັດແຍ້ງກໍາລັງຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວພາກພື້ນ.
ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໂຈມຕີ “ທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເໝາະສົມ” ໃສ່ກຸ່ມກາຕາອິບ ເຮັສໂບລາ (Kataib Hezbollah), ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທະຫານບ້ານທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ຢູ່ໃນອີຣັກ, ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານ ໃນຖານທັບທະຫານສະຫະລັດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງເອີບິລ (Irbil) ທາງພາກເໜືອຂອງອີຣັກ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ແບັກແດດໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດວ່າເປັນ "ການກະທຳທີ່ບໍ່ເປັນມິດ" ແລະເປັນການລະເມີດຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງຕົນ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກກອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດປະມານ 3,500 ຄົນ ຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ແມ່ນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີໂດຍກົງ, ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ນອກຈາກຕ້ອງຕອບໂຕ້.