ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວດ້ວຍນ້ຳສຽງ ທີ່ມີຄວາມຫວັງ ໃນແງ່ດີ, ໜັກແໜ້ນ ໃນການກ່າວປາໄສ ຕໍ່ລັດຖະສະພາ ແລະປະເທດຊາດ ຄັ້ງທີ ສອງຂອງທ່ານ ໃນຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ, ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນຈຸດຢືນຂອງທ່ານ ໃນການແຂ່ງຂັນກັບຈີນ ແລະການສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນ, ແລະປະກາດວ່າ “ເຖິງແມ່ນຈະຖືກກະທົບແດ່ ກໍຕາມ ແຕ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ ຍັງຄົງທົນ ແລະບໍ່ສາມາດຖືກທັບມ້າງໄດ້.”
"ເພາະວ່າຈິດວິນຍານຂອງປະເທດຊາດນີ້ແຂງແກ່ນ, ເພາະວ່າກະດູກສັນຫຼັງຂອງປະເທດຊາດ ນີ້ແຂງແກ່ນ, ເພາະວ່າປະຊາຊົນຂອງຊາດນີ້ເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມສາມັກຂອງປະເທດນີ້ແມ່ນເຂັ້ມແຂງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຄົນມາໃໝ່ສຳລັບບ່ອນນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຢືນຢູ່ທີ່ນີ້ໃນຄືນນີ້ — ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ຊາດ ດົນເທົ່າໆກັນ ກັບທຸກທ່ານທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບໃຊ້ຊາດມາ — ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີຫຼາຍປານນີ້ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງອາເມຣິກາ. ພວກ ເຮົາກໍມີແຕ່ ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າພວກເຮົາແມ່ນໃຜ. ພວກເຮົາແມ່ນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະບໍ່ມີຫຍັງ, ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເກີນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົາພ້ອມກັນເຮັດສິ່ງນັ້ນນຳກັນ.”
ຖ້ອຍຄຳຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ລັດຖະສະພາ ທີ່ມີຜູ້ນຳມາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ, ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ, ປະທານສະພາຕ່ຳ ຜູ້ທີ່ປະຕິຍານວ່າ ຈະໃຊ້ສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທີ່ມີຄະແນນລື່ນເລັກນ້ອຍຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳນັ້ນ ຄັດຄ້ານບູລິມະສິດຫຼາຍຢ່າງຂອງທ່ານໄບເດັນ. ຕະຫລອດເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການກ່າວຄຳປາໄສນັ້ນ ທ່ານ ແມັກຄາທີ ນັ່ງເຮັດໜ້າເຄັ່ງຂຶມ ຢູ່ທາງຫລັງທ່ານໄບເດັນ ຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມ, ສັ່ນຫົວ ຂອງທ່ານຢ່າງແຮງ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄບເດັນ ຕໍານິນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ຂອງ ພັກຣີພັບບລີກັນ.
ທ່ານໄບເດັນ ຍັງໄດ້ໃຊ້ເວທີຂອງຕົນ ເພື່ອຂໍຮ້ອງພວກສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ, ຜູ້ທີ່ເຍາະເຍີ້ຍ ເມື່ອທ່ານໄບເດັນຕຳໜິການຮັກສາທ່າທີ ໃນການຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ສະ ໜັບສະໜຸນໂດຍບາງຄົນໃນກຸ່ມເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ໂຄງ ການສິດທິໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆເຊັ່ນ ເງິນປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການດູແລສຸຂະພາບ ຫລື Medicare.ທ່ານກ່າວວ່າ “ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີການສູ້ກັນ, ການໃຊ້ອຳນາດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອຳນາດ ມາ, ການຂັດແຍ້ງກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມຂັດແຍ້ງ, ມັນຈະບໍ່ພາພວກເຮົາໄປຮອດໃສ. "ນັ້ນແມ່ນວິໄສທັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ສຳລັບປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາສະເໝີມາ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ມັນກໍແມ່ນວິໃສທັດຂອງພວກທ່ານຫລາຍໆຄົນ: ເພື່ອຟື້ນຟູຈິດວິນ ຍານຂອງປະເທດຊາດນີ້, ເພື່ອກໍ່ສ້າງກະດູກສັນຫຼັງຂອງອາເມຣິກາຄືນອີກ."
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຢ່າງຍືດຍາວ ແລະລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື່ອໄດ້ວ່າ ມັນມີ ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍເວົ້າວ່າ, “ພວກເຮົາກຳລັງສ້າງເສດ ຖະກິດແບບບໍ່ປ່ອຍຜູ້ໃດໄວ້ທາງຫລັງ. ວຽກເຮັດງານທຳ ກຳລັງກັບຄືນມາ. ຄວາມ ພາກພູມໃຈກຳລັງກັບຄືນມາ.”
ແລະທ່ານໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ລັດຖະສະພາຄວນຍົກລະດັບເພດານໜີ້ສິນ ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນເງິນສູງທີ່ສຸດ ທີ່ທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດສາມາດກູ້ຢືມໄດ້ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າໃບບິນໃນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນ. ສະຫະລັດໄດ້ເຖິງຂອບເຂດຈໍາກັດຫນີ້ສິນ ຈຳນວນ 31.4 ພັນຕື້ໂດລາ ຂອງຕົນໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ. ປັດຈຸບັນ ລັດຖະສະພາມີເວລາຮອດກາງປີນີ້ ເພື່ອຈະຕັດສິນໃຈຍົກຂີດຈຳກັດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ສະຫະລັດຈະ ພາດກຳນົດເວລາໃຊ້ໜີ້. ທ່ານແມັກຄາທີ ກ່າວວ່າ ພັກຣີພັບບລີກັນ ຈະສືບຕໍ່ຄັດຄ້ານ ອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າ ເຫັນວ່າ ເປັນການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.