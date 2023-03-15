ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ອອກດຳລັດໃຫ້ອົງການ ລັດຖະບານກາງ ເພີ່ມທະວີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມ ປືນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສອງພັກ ທີ່ທ່ານໄດ້ເຊັນເມື່ອ 9 ເດືອນກ່ອນ ທີ່ຂະຫຍາຍການ ກວດກາປະຫວັດ ຄວາມເປັນມາຂອງຜູ້ຊື້ປືນ ແລະເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງລະບຽບ ທີ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີການປົດອາວຸດປືນຊົ່ວຄາວ ອອກຈາກບຸກຄົນ ທີ່ ອາດເປັນອັນຕະລາຍນັ້ນໄດ້.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພຫລາຍຂຶ້ນປີ 2022 ຂະຫຍາຍການກວດສອບປະ ຫວັດຄວາມເປັນມາສຳລັບຜູ້ຊື້ປືນ ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 21 ປີ ແລະ ສະກັດກັ້ນການ ຄ້າຂາຍປືນລະຫວ່າງລັດຕ່າງໆ. ມັນຍັງໄດ້ກໍານົດເງິນທຶນຂອງລັດຖະບານກາງສໍາລັບລັດຕ່າງໆເພື່ອສ້າງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອັນທີ່ເອີ້ນວ່າກົດຫມາຍທຸງສີແດງ ຫລືສັນຍານເຕືອນໄພ ທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ທີ່ທຳທາລຸນຢູ່ໃນຄອບຄົວທີ່ຖືກຕັດສິນໂທດແລ້ວ ນັ້ນ ຊື້ອາວຸດປືນ ແລະສະຫນອງທຶນຂອງລັດຖະບານກາງເພີ່ມ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈິດ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງທ່ານ ໃນການສະກັດກັ້ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດ້ວຍປືນ ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຈາກເມືອງມອນເທຣ ພາກ (Monterey Park), ລັດຄາລິຟໍເນຍ ບ່ອນທີ່ມືປືນໄດ້ຍິງໃສ່ໂຮງເຕັ້ນລຳ ໃນໄລຍະ ສະເຫລີມສະຫລອງປີໃໝ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ ຫລືປີໃໝ່ຈີນ ເມື່ອວັນທີ 21 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 11 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 9 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ໂສກນາດຕະກຳອັນນີ້ ໄດ້ສຽບແທງຈິດວິນຍານຂອງປະເທດນີ້, ຢູ່ທີ່ເມືອງມອນເທຣ ພາກ, ຊານ ແກບບຣຽວ ວາເລ (San Gabriel Valley), ໝາກຫົວໃຈຂອງຊຸມຊົນເອເຊຍ-ອາເມຣິກັນ.”ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ