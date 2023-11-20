ທ່ານໄບເດັນ ສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 81 ປີ ໂດຍການໃຫ້ກຽດ ແກ່ປະເພນີການໃຫ້ອະໄພໂທດໄກ່ງວງ ໃນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຂອງທຳນຽບຂາວ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກໍາລັງໃຊ້ເວລາສ່ວນນຶ່ງຂອງວັນເກີດຄົບຮອບ 81 ປີຂອງທ່ານ ໃນການສະຫຼອງບຸນປະເພນີ ໂດຍການໃຫ້ອະໄພໂທດໄກ່ງວງ ໃນເທດສະການວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ (Thanksgiving) ຂອງທໍານຽບຂາວ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ. ພວກໄກ່ງວງ ທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພໂທດຈາກປະທານາທິບໍດີ ໃນພິທີ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ມີຊື່ວ່າ Liberty ແລະ Bell. ໄກ່ງວງ ທີ່ມີອາຍຸ 20 ອາທິດ, ນ້ຳໜັກ 19 ກິໂລ ໄດ້ຖືກຟັກ ແລະ ລ້ຽງເກືອ ຢູ່ເມືອງວິລມາ (Willmar), ລັດມິນເນໂຊຕາ (Minnesota), ໂດຍບໍລິສັດໄກ່ງວງ Jennie-O ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ. ພິທີໃຫ້ອະໄພຍະໂທດໄກ່ງວງ ຖືເປັນການເລີ່ມຕົ້ນເທດສະການວັນພັກ ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການໃນວໍຊິງຕັນ ແລະຈະເປັນມື້ທີ່ ທຳນຽບຂາວຈະຫຍຸ້ງຫລາຍເປັນພິເສດ ນອກຈາກການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເກີດຂອງປະທານາທິບໍດີແລ້ວ, ທ່ານນາງ ຈີລ ໄບເດັນ ຍັງໄດ້ຮັບການສົ່ງມອບຕົ້ນເຟີ ເຟຣເຊີ ສູງ 5.6 ແມັດ ຈາກລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ເພື່ອເປັນຕົ້ນຄຣິສມາສ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງທໍານຽບຂາວ.