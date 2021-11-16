ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ລົງນາມໃນແຜນການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດສະຫະລັດ ມູນຄ່າ 1 ພັນຕື້ໂດລາເພື່ອສ້ອມແປງທາງແລະຂົວຕ່າງໆທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບຊຸດໂຊມ ປັບປຸງການບໍລິການທາງລົດໄຟ ຂະຫຍາຍການຂົນສົ່ງ ແລະການບໍລິການອິນເຕີແນັດຄວາມໄວສູງ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຕະຫຼອດທັງພວກເຈົ້າເມືອງ ທັງພັກເດໂມແຄຣັດແລະຣີພັບບລີກັນ ຕ່າງກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີລົງນາມຂອງທ່ານໄບເດັນ ຢູ່ນອກທຳນຽບຂາວ ໃນຕອນບ່າຍທີ່ມີແດດອອກແຕ່ອາກາດຂ້ອນຂ້າງເຢັນ.
ການລົງນາມຂອງທ່ານໄບເດັນໃນຂໍ້ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວແມ່ນຂີດໝາຍທາງການເມືອງແຫ່ງຄວາມແຕກແຍກ ແບບບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດ້ວຍການຮັບຜ່ານຂໍ້ລິເລີ້ມຂະໜາດໃຫຍ່ອັນສຳຄັນ ບົນພື້ນຖານການສະໜັບສະໜຸນຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ. ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 19 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມກັບພັກເດໂມແຄຣັດ 50 ຄົນເພື່ອໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຢູ່ໃນສະພາສູງ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກ 13 ຄົນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນກໍລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ 6 ຄົນຄັດຄ້ານ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວໃນພິທີລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍນີ້ວ່າ “ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດແລະຣີພັບບລີກັນສາມາດໂຮມກັນແລະຜະລິດຜົນທີ່ແທ້ຈິງໄດ້. ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຳເລັດລຸລ່ວງ ອາເມຣີກາພວກດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວອີກ.”
ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທາງການເມືອງ ສຳລັບສະມາຊິກສະພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໂດຍມີຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາບາງຄົນ ຄັດຄ້ານຕໍ່ການມອບໄຊຊະນະທາງດ້ານການເມືອງໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນເວລາທີ່ຄະແນນນິຍົມຂອງທ່ານພວມຕົກ ທ່າມກາງການປະເຊີນໜ້າ ກັບລາຄາສິນຄ້າບໍລິໂພກ ທີ່ຖີບໂຕສູງຂຶ້ນ ໃນຮອບສາມທົດສະວັດ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ທີ່ລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມກັບການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທັງໆທີ່ທ່ານກໍເຫັນພ້ອມກັບການສ້າງສາໃໝ່ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດເວລາທ່ານຍັງເຮັດວຽກຢູ່ທຳນຽບຂາວ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຮັບຜ່ານຢູ່ສະພາໄດ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຜູ້ທີ່ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ຮ່າງກົດໝາຍຂອງທ່ານໄບເດັນ”ຄວນຈະຮູ້ສຶກລະອາຍຕົວຂອພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ