ການໂຄສະນາຫາສຽງເທື່ອຫຼ້າສຸດ ໄດ້ນຳພາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄປຍັງລັດເນວາດາ ບ່ອນທີ່ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ “ແຫ່ງທຳອິດໃນພາກຕາເວັນຕົກ” ພວມມີຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ດ້ວຍການປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດ ແລະການປ່ອນບັດສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຢູ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ແຕ່ພັກເດໂມແຄຣັດແລະທີມງານຂອງທ່ານຍັງໄດ້ສວຍໃຊ້ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໃນເທື່ອນີ້ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ.
ທ່ານໄບເດັນມີກຳນົດເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນລາສ ເວກາສ ໃນວັນອາທິດເພື່ອປາກົດຕົວຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຕະຫຼອດມື້ວັນຈັນ. ປະທານາທິບໍດີ ມີແຜນການທີ່ຈະຈັດການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ ລາສ ເວກາສ ເພື່ອໂຮມຊຸມນຸມພວກສະໜັບສະໜຸນສຳລັບການປ່ອນບັດໃນການເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນຕົ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນວັນອັງຄານ ມື້ອື່ນນີ້.
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ການໂຄສະນາຫາສຽງແມ່ນຍັງຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຂັບດັນແຮງກະຕຸ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ໃນຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນສຳລັບການຕໍ່ສູ້ຄືນຄືນອີກ ກັບທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ພວມກໍ່ໂຕຂຶ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະທ່ານທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ລັດເນວາດາໃນປີ 2020 ດ້ວຍຄະແນນສຽງໜ້ອຍກວ່າ 3 ເປີເຊັນ.
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