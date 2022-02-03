ທ່ານເຄີບີກ່າວວ່າ ການສົ່ງທະຫານໄປໃໝ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນເປັນການຖາວອນ, ແຕ່ວ່າສະຫະລັດສາມາດສົ່ງທະຫານໄປຕື່ມອີກດັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບປະກັນໄວ້. ທ່ານເຄີບີກ່າວວ່າ ການສົ່ງທະຫານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນກຳລັງທະຫານຕ່າງຫາກ ນອກເໜືອຈາກທະຫານສະຫະລັດ 8,500 ຄົນທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນທ່າກຽມພ້ອມຢ່າງສູງໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນກໍລະນີທີ່ອາດຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງຢູໂຣບ.ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນກຳລັງສົ່ງທະຫານອີກ 2,000 ຄົນ ໄປຢູໂຣບ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນສົ່ງໄປຍັງປະເທດໂປແລນ ແລະຈະຍ້າຍທະ ຫານ 1,000 ຄົນ ຈາກເຢຍຣະມັນໄປຍັງໂຣມາເນຍ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງອົງການເນໂຕ້ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບການສືບຕໍ່ເພີ້ມທະຫານຂຶ້ນ ຂອງຣັດເຊຍຢູ່ຕາມຊາຍແດນຕິດກັບຢູເຄຣນ.
ທະຫານສະຫະລັດທີ່ເອົາໄປເພີ້ມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກອງພົນລາບອາກາດທີ 82 ຂອງກອງທັບບົກນັ້ນ "ຈະບໍ່ໄປສູ້ລົບຢູ່ໃນຢູເຄຣນ" ໃນກໍລະນີທີ່ຣັດເຊຍ ບຸກລຸກຢູເຄຣນ, ຕາມທີ່ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ, ທ່ານຈອນ ເຄີບີກ່າວຕໍ່ບັນ ດານັກຂ່າວ. ທ່ານກ່າວວ່າ ແຕ່ພວກເຂົາຈະໄປຢູ່ຫັ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງສັນຍານອັນຊັດເຈນໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາຢືນຢູ່ກັບເນໂຕ້" ໃນການປົກປ້ອງ 30 ປະເທດພັນທະມິດທາງທະຫານ ທີ່ສໍາຄັນຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້, ທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ປະກາດວ່າ “ນີ້ເປັນສັນຍານທີ່ມີພະລັງສູງແຫ່ງຄວາມ ມຸ້ງໝັ້ນຂອງສະຫະລັດ.”
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ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຍັງບໍ່ເຊື່ອວ່າປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ “ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນເທື່ອ.”
ແຕ່ທ່ານເຄີບີກໍກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳຣັດເຊຍ “ບໍ່ໄດ້ສະແດງທ່າທີໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຍິນດີ ທີ່ຈະຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງ” ແລະໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ້ມກຳລັງທະຫານຢູ່ໃນເບລາ ຣຸສທີ່ຢູ່ຝ່າຍຣັດເຊຍ ໃຫ້ໄປປະຈຳຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກເໜືອຂອງຢູເຄຣນແລະ ລຽບຕາມຊາຍແດນຂອງຣັດເຊຍ ກັບພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
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ທ່ານເຄີບີກ່າວອີກວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ “ກຽມພ້ອມສຳລັບສະຖານະການຕ່າງໆ” ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທຳຂອງທ່ານປູຕິນຕໍ່ຢູເຄຣນ. ທ່ານໂຄສົກກ່າວວ່າ ການ ສົ່ງທະຫານໄປຄັ້ງໃໝ່ນີ້ "ບໍ່ແມ່ນລວມທັງໝົດຂອງການສະກັດກັ້ນເລີຍ."
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານບໍຣີສ ຈອນສັນ ຄາດວ່າຈະໂອ້ລົມທາງໂທລະ ສັບກັບທ່ານປູຕິນໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້ ກ່ຽວກັບວິກິດການທີ່ຍັງບໍ່ໄປບໍ່ມາຢູ່ນີ້.
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