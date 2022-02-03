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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ສົ່ງທະຫານອີກ 2,000 ຄົນ ໄປຢູໂຣບ ເພື່ອເພີ້ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ ແກ່​ປະເທດທີ່ຢູ່​​ກ້ຳຕາເວັນອອກ ຂອງ ເນໂຕ້

ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນລາດ​ຕະ​ເວນ​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ບ້ານ Hoptivka ໃນ​ເຂດ Kharkiv ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ວັນ​ທີ 2 ກຸມ​ພາ, 2022

ທ່ານເຄີ​ບີກ່າວ​ວ່າ ການ​ສົ່ງ​ທະຫານໄປ​ໃໝ່​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນເປັນ​ການ​ຖາວອນ, ​ແຕ່​ວ່າ​ສະຫະລັດ​ສາມາດ​ສົ່ງ​ທະຫານ​ໄປ​ຕື່ມ​ອີກດັ່ງທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ປະກັນໄວ້. ທ່ານເຄີ​ບີກ່າວ​ວ່າ ການ​ສົ່ງ​ທະຫານ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ກຳລັງ​ທະຫານຕ່າງ​ຫາກ ນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ທ​ະ​ຫານສະຫະລັດ 8,500 ຄົນ​ທີ່​ໄດ້ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ກຽມ​ພ້ອມ​ຢ່າງ​ສູງ​ໃນ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ຍັງ​ຢູ​ໂຣບ.​ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນກຳລັງສົ່ງທະຫານອີກ 2,000 ຄົນ ໄປຢູໂຣບ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນສົ່ງໄປຍັງປະເທດໂປແລນ ແລະຈະຍ້າຍທະ ຫານ 1,000 ຄົນ ຈາກເຢຍຣະມັນໄປຍັງໂຣມາເນຍ ເພື່ອເພີ້ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາປະເທດທີ່ຢູ່​ທາງ​ກ້ຳ​ຕາເວັນອອກຂອງອົງການເນໂຕ້ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບການສືບຕໍ່ເພີ້ມທະຫານຂຶ້ນ ຂອງຣັດເຊຍຢູ່ຕາມຊາຍແດນຕິດກັບຢູເຄຣນ.

ທະຫານສະຫະລັດທີ່​ເອົາ​ໄປເພີ້ມ ຊຶ່ງເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງຂອງກອ​ງພົນ​ລາບອາກາດທີ 82 ​ຂອງກອງທັບບົກນັ້ນ "ຈະບໍ່ໄປສູ້ລົບຢູ່ໃນຢູເຄຣນ" ໃນກໍລະນີທີ່ຣັດ​ເຊຍ ບຸກລຸກຢູເຄຣນ, ຕາມທີ່ໂຄສົກຂອງທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​, ທ່ານຈອນ ເຄີ​ບີກ່າວຕໍ່ບັນ ດານັກຂ່າວ. ທ່ານກ່າວວ່າ ແຕ່ພວກເຂົາຈະໄປ​ຢູ່​ຫັ້ນ ໂດຍ​ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງສັນ​ຍານອັນ​ຊັດ​ເຈນໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າພວກເຮົາຢືນຢູ່ກັບເນ​ໂຕ້" ໃນການປົກປ້ອງ 30 ປະເທດພັນທະມິດທາງທະຫານ ທີ່ສໍາຄັນຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ.

ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ຂອງ​ອົງ​ການເນ​ໂຕ້, ທ່ານເຈນ​ສ໌ ສ​ໂຕ​ລ​ເທັນ​ເບີກ (Jens Stoltenberg) ປະກາດ​ວ່າ “ນີ້​ເປັນ​ສັນຍານ​ທີ່​ມີ​ພະລັງສູງ​ແຫ່ງ​ຄວາມ ມຸ້ງໝັ້ນຂອງ​ສະຫະລັດ.”

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US Sending More Troops to Romania, Poland, Germany
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ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດຍັງ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ປະທານາທິບໍດີ​ຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ​“ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈທີ່​ຈະ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ເທື່ອ.”

​ແຕ່​ທ່ານເຄີ​ບີກໍກ່າວ​ວ່າ ຜູ້ນຳຣັດ​ເຊຍ “ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ທ່າ​ທີ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ທ່ານຍິນ​ດີ ທີ່​ຈະ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງລົງ” ​ແລະ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ້ມ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ຢູ່​ໃນ​ເບ​ລາ ຣຸສ​ທີ່​ຢູ່​ຝ່າຍຣັດ​ເຊຍ ໃຫ້​ໄປປະ​ຈຳ​ຢູ່ຊາຍ​ແດນທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນແລະ ​ລຽບ​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ກັບ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງຢູ​ເຄຣນ.

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Kyiv Residents Anxious Over Possible Russian Invasion
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ທ່ານເຄີ​ບີກ່າວອີກ​ວ່າ ສະຫະລັດ​ໄດ້​ “ກຽມ​ພ້ອມ​ສຳລັບ​ສະ​ຖາ​ນະການ​ຕ່າງໆ” ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ທ່ານປູ​ຕິນຕໍ່​ຢູ​ເຄຣນ. ​ທ່ານໂຄສົກ​ກ່າວ​ວ່າ ການ ສົ່ງ​ທະ​ຫານ​ໄປຄັ້ງ​ໃໝ່​ນີ້​ "ບໍ່​ແມ່ນ​ລວມທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ການ​ສະກັດ​ກັ້ນເລີຍ."

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານບໍ​ຣີ​ສ ຈອນ​ສັນ ຄາດວ່າຈະໂອ້ລົມ​ທາງໂທລະ ສັບກັບທ່ານປູ​ຕິນໃນວັນພຸດຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ກ່ຽວກັບວິກິດການທີ່ຍັງບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາຢູ່ນີ້.

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Experts: Putin Put Himself in Difficult Position with Ukraine Threat
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