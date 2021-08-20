ທ່ານ ໄບເດັນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັບມື ກັບສະຖານະການ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຈາກການຖອນຕົວອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຍັງຄົງປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບໃນໃຈກາງຂອງພາຍຸທາງການເມືອງ ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການເຂົ້າຍຶດອຳນາດຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ ການສິ້ນສຸດສົງຄາມທີ່ດົນທີ່ສຸດຂອງ ອາເມຣິກາ ຢ່າງວຸ້ນວາຍ.
ໃນການປ້ອງກັນແຜນການຖອນຕົວອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ ທີ່ຖືກປະກາດໃນເດືອນເມສານັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ຈອຣຈ໌ ສເຕຟາໂນປູລອສ ຈາກໂທລະພາບ ABC ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການຖອນທະຫານດັ່ງກ່າວ“ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ລຽບງ່າຍ” ແລະ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່ານີ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຄາດການວ່າພວກຕາລີບານ ຈະເຂົ້າຍຶດອຳນາດໄດ້ໄວປານນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ປະ ກາດການຖອນກຳລັງ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມທີ່ວ່າກຸ່ມຕາລີບານຈະເຂົ້າຍຶດແມ່ນການສັນນິດຖານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ວ່າດ້ວຍເຫດໃດນຶ່ງ, ກອງທະຫານ 300 ພັນຄົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຝຶກຊ້ອມ ແລະ ປະ ກອບອາວຸດໃຫ້ແມ່ນຈະພັງລົງ, ເຂົາເຈົ້າຈະຍອມແພ້, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າຊິມີໃຜຄາດຫວັງສິ່ງນັ້ນ.”
ການທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຍົກຍ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມອັຟການິສຖານ ອອກມາຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ການພັງລົງຢ່າງວ່ອງໄວຂອງລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ອາເມຣິກາ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ການຄຳນວນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງຕາມທີ່ຄາດຄະເນນັ້ນ ແມ່ນຂົງເຂດທີ່ຊໍານິຊໍານານສຳລັບທ່ານ ໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ.
ທ່ານ ໄມເກິລ ໂອແຮນລອນ, ນັກວິໄຈນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຢູ່ສະຖາບັນ ບຣຸກຄິງສ໌ ທີ່ອຽງຫາຝ່າຍເສລີນິຍົມ ກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງການນຳ, ສ່ວນໃຫຍ່ມັນແມ່ນຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງການຄິດ ແລະ ວາງແຜນທີ່ຖືກຕ້ອງ.”
ໃນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ, ລະດັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຕົກລົງ 7 ເປີເຊັນ, ເຖິງລະດັບທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ. ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ/ອິບຊອສ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ພົບວ່າ ຜູ້ໃຫຍ່ ອາເມຣິກັນ ພຽງ 46 ເປີເຊັນໄດ້ເຫັນດ້ວຍກັບຜົນງານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໃນຕຳແໜ່ງ, ຫຼຸດລົງຈາກ 53 ເປີເຊັນໃນການຢັ່ງຫາງ ສຽງຂອງຣອຍເຕີ/ອິບຊອສ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນໃນວັນສຸກຂອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.