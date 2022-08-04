ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ຫາທາງທີ່ຈະປົກປ້ອງ ການແທ້ງລູກທົ່ວປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຕ່າງໆ ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ບັນຫານີ້ 

ໃນວັນພຸດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດປະທານາ ທິບໍດີ ທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຈະປົກປ້ອງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການແທ້ງລູກ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຈາກການຕ່າວປີ້ນຄະດີ ຂອງສານສູງສຸດ ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນຄະດີທີ່ເປັນຂີດໝາຍໃນປີ 1973 ທີ່ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນໂດຍກຳນົດໃຫ້ສິດໃນການເຮັດແທ້ງລູກ.
ໂດຍແຕ່ລະລັດໃນ 50 ລັດຂອງສະຫະລັດ ປັດຈຸບັນນີ້ມີອິດສະຫຼະໃນການ ຂຽນຮ່າງກົດໝາຍການເອົາລູກອອກຕາມທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມນັ້ນ, ການທົດສອບ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເມື່ອຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນລັດ ແຄນຊັສ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເດັດດ່ຽວ ໃຫ້ຮັກສາ ໄວ້ສິດໃນການເອົາລູກອອກຂອງລັດດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ດຽວນີ້ຫຼາຍລັດໄດ້ອອກກົດໝາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ການກະທຳດັ່ງກ່າວນັ້ນຜິດກົດໝາຍ, ບາງເທື່ອແມ່ນກະທັ້ງໃນກໍລະນີການຂົ່ມຂືນ ຫຼືການຮ່ວມເພດລະຫວ່າງພີ່ນ້ອງ.
“ອັນນີ້ແມ່ນຫົວຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ” ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວ ກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານຈະ ລົງນາມໃນດຳລັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ສະແຫວງຫາ ການເອົາລູກອອກໂດຍການເດີນທາງໄປລັດ ບ່ອນທີ່ການກະທຳນີ້ຍັງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ. ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ “ຄືວ່າ ແມ່ນກະທັ້ງຊີວິດຂອງແມ່ ແມ່ນຍັງເປັນທີ່ສົງໄສໃນບາງກໍລະນີ - ໃນບາງລັດ.”
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວອີກວ່າ “ພວກຣີພັບບລີກັນໃນລັດຖະສະພາ ແລະອຸດົມການ MAGA ຫົວຮຸນແຮງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະໄປໄກຍິ່ງກວ່ານັ້ນອີກ ໂດຍເວົ້າກ່ຽວກັບການຫ້າມໃນທົວປະເທດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການ ເອົາລູກອອກນັ້ນຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນທຸກລັດ ພາຍໃຕ້ທຸກກໍລະນີ ໂດຍພະຍາຍາມເອົາຊະນະຕໍ່ສິດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ຂ້າ ພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໃນເມື່ອກ່ອນ ການຕໍ່ສູ້ນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນແລ້ວເທື່ອ. ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນເມື່ອຕອນແລງວານນີ້ ໃນລັດແຄນຊັສ.”
ອັນນີ້ເປັນດຳລັດປະທານາທິບໍດີຄັ້ງທີສອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແທ້ງລູກ ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ລົງນາມນັບຕັ້ງແຕ່ການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດໃນຄະດີ Dobbs ສູ່ກັບ Jackson ໃນນາມອົງການສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ.
ດຳລັດປະທານາທິບໍດີຄັ້ງທຳອິດ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ແນໃສ່ເພື່ອຮັບປະກັນ ການເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດສຸກເສີນ ແລະການແທ້ງລູກດ້ວຍຢາທີ່ກຳນົດໃຫ້ ໂດຍທ່ານໝໍ.
ພວກວິຈານ ກ່າວວ່າ ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຂອງທຳນຽບຂາວ ແມ່ນຄຸມເຄືອ ເກີນໄປ ແລະຊ້າເກີນໄປ.
“ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນກໍແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານກາງກຳລັງຫາວິທີທາງວ່າ ພວກເຂົາຈະສາມາດສະໜັບສະນຸນພວກຄົນທີ່ເອົາລູກອອກ ໂດຍທີ່ບໍ່ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍແນວໃດ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ເອລີຊາເບັດ ແນຊ ນັກວິເຄາະດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ Guttmacher ທີ່ເປັນອົງການຄົນຄວ້າ ແລະນະໂຍບາຍ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ສິດໃນການແທ້ງລູກ.