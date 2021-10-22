ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຊ່ວຍໄຕ້ຫວັນ ຖ້າຖືກໂຈມຕີ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປ້ອງກັນໄຕ້ຫວັນ ແລະມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະປົກປ້ອງເກາະດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈີນອ້າງວ່າເປັນດິນແດນຂອງຕົນ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຕອບຄຳຖາມ ຂອງໂທລະພາບ CNN ເວລາມີຜູ້ຖາມວ່າ ສະຫະລັດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໄຕ້ຫວັນຫຼືບໍ່ ຊຶ່ງທ່ານປະທານາທິບໍດີໄບເດັນຕອບວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນ.”
ທ່ານໄບເດັນເວົ້າວ່າ ຜູ້ຄົນບໍ່ຄວນເປັນຫ່ວງກ່ຽກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານທະຫານຂອງວໍຊິງຕັນ ຍ້ອນວ່າ “ຈີນ ຣັດເຊຍ ແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງໂລກຕ່າງກໍຮູ້ດີວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ທາງດ້ານທະຫານ ໃນປະຫວັດສາດຂອງໂລກ.”
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈະຕ້ອງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະທຳການພົວພັນຫຼືບໍ່ ໃນກິດຈະກຳທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນທ່າທີ ທີ່ອາດຈະເຮັດຄວາມຜິດພາດຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.”
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານທະຫານລະຫວ່າງໄຕ້ຫວັນ ແລະຈີນ ແມ່ນຮ້າຍແຮງສຸດໃນຮອບ 40 ກວ່າປີ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຊິວ ກົວ ເຊັງ (Chiu Kuo-cheng) ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນເດືອນນີ້ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຈີນສາມາດທຳການຮຸກຮານຢ່າງ “ເຕັມອັດຕາ” ໃນປີ 2025.
ຈີນກ່າວອ້າງວ່າ ໄຕ້ຫວັນເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ຊຶ່ງຄວນຈະຍາດເອົາຄືນດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ. ໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ຕົນເປັນເອກກະລາດ ແລະຈະທໍາການປ້ອງກັນອິດສະຫຼະພາບແລະປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນ.
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