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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ອິສຣາແອ "ບໍ່ສາມາດທັບມ້າງໄດ້"

ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ໄອແຊັກ ເຮີຊັອກ ຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ຂອງທໍານຽບຂາວ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2023.

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນກັບປະທານາ ທິບໍດີຂອງອິສຣາແອລວ່າ ມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຂອງພວກທ່ານ ແມ່ນ “ບໍ່ສາມາດທັບ​ມ້າງໄດ້,” ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນຂອງວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບ ເຫດການຕ່າງໆຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ເຊິ່ງລວມມີການຊຸກ​ຍູ້ໃຫ້​ພວກຜູ້ນໍາ ແກ້ໄຂລະບົບຕຸລາການ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ​ຂອງ​ພວກ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຈໍ​ແດນ​ຫຼື West Bank.

ຄໍາກ່າວເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ທ່ານໄບເດັນ ຢູ່ທໍານຽບຂາວຄັ້ງທີສອງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໄອແຊັກ ເຮີຊັອກ (Isaac Herzog), ເຊິ່ງຍັງບໍ່​ທັນ​ມີການ​ໃຫ້ກຽດ​ແບບນີ້ ແກ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ຜູ້ທີ່ເລີ້ມ​ເຂົ້າ​ກຳຕໍາແໜ່ງເປັນສະໄໝທີ 6 ໃນເດືອນທັນວາທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ເທື່ອ.

ພວກປະທ້ວງ ພາກັນແກວ່ງທຸງ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານແຜນການແກ້ໄຂລະບົບຕຸລາການ ໃນ Tel Aviv, ອິສຣາແອລ, ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2023.
ພວກປະທ້ວງ ພາກັນແກວ່ງທຸງ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານແຜນການແກ້ໄຂລະບົບຕຸລາການ ໃນ Tel Aviv, ອິສຣາແອລ, ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2023.

“ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນໄປແລ້ວ ຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນຕັນຢາຮູ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງອາເມຣິກາ ຕໍ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ,” ທ່ານໄບເດັນກ່າວ. “ແລະ ມັນກໍມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ພ້ອມທັງໃຫ້ສັນ ຍາເພື່ອຮັບຮອງເຊັ່ນກັນວ່າ ອີຣ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອາວຸດນິວເຄລຍ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງມີອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ລົມກັນ.”

ລຸນຫຼັງການປະຊຸມ, ທໍານຽບຂາວຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງປະເທດໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບ ມິດຕະພາບທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງລັດຖະບານເຕຫະຣ່ານ ກັບ ມົສກູ ອີກດ້ວຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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