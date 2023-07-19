ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ອິສຣາແອ "ບໍ່ສາມາດທັບມ້າງໄດ້"

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນກັບປະທານາ ທິບໍດີຂອງອິສຣາແອລວ່າ ມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຂອງພວກທ່ານ ແມ່ນ “ບໍ່ສາມາດທັບມ້າງໄດ້,” ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນຂອງວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບ ເຫດການຕ່າງໆຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ເຊິ່ງລວມມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກຜູ້ນໍາ ແກ້ໄຂລະບົບຕຸລາການ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນຫຼື West Bank.
ຄໍາກ່າວເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ທ່ານໄບເດັນ ຢູ່ທໍານຽບຂາວຄັ້ງທີສອງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໄອແຊັກ ເຮີຊັອກ (Isaac Herzog), ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນມີການໃຫ້ກຽດແບບນີ້ ແກ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ຜູ້ທີ່ເລີ້ມເຂົ້າກຳຕໍາແໜ່ງເປັນສະໄໝທີ 6 ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມານີ້ເທື່ອ.
“ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນໄປແລ້ວ ຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນຕັນຢາຮູ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງອາເມຣິກາ ຕໍ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ,” ທ່ານໄບເດັນກ່າວ. “ແລະ ມັນກໍມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ພ້ອມທັງໃຫ້ສັນ ຍາເພື່ອຮັບຮອງເຊັ່ນກັນວ່າ ອີຣ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອາວຸດນິວເຄລຍ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງມີອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ລົມກັນ.”
ລຸນຫຼັງການປະຊຸມ, ທໍານຽບຂາວຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງປະເທດໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບ ມິດຕະພາບທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງລັດຖະບານເຕຫະຣ່ານ ກັບ ມົສກູ ອີກດ້ວຍ.