ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໐໖ ຕຸລາ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຍຸຕິແຜນການສ້າງສິ່ງກີດຂວາງໃໝ່ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ

ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ພາກັນປີນຮົ້ວຊາຍແດນ ເພື່ອເຂົ້າມາສະຫະລັດ ສໍາລັບຂໍລີ້ໄພ, ຢູ່ບໍລິເວນ ປລາຢາສ ເດ ຕີຮວນນາ (Playas de Tijuana), ເມືອງທີຮວນນາ, ເມັກຊິໂກ, ວັນທີ 2 ຕຸລາ 2023.

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຫັນ ປ່ຽນເງິນຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ອອກຈາກແຜນການສ້າງສິ່ງກີດຂວາງໃໝ່ຫຼາຍໄມລ໌ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນກາ​ນ​ຂັດ​ແຍ້ງໂດຍກົງຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທີ່ຈະສ້າງ "ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຟຸດ​ດຽວ ຂອງກໍາແພງ" ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຕ້ອງ​ຕິ​ຢ່າງຮຸນແຮງຈາກປະທານາທິບໍດີຂອງເມັກຊິໂກ.

ແຈ້ງ​ການ​ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ມີ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໃນ​ລັດເທັກຊັສ ໄດ້​ຖືກເຜີຍ​ແຜ່ອອກມາ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ​ຂອງວັນ​ພຸດ​ແລ້ວນີ້ ໃນ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ໜັງ​ແຈ້ງຂ່າວລາຊະການຢ່າງເປັນ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

"ປັດຈຸບັນມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະໃນທັນທີ ເພື່ອສ້າງສິ່ງກີດຂວາງ ແລະຖະໜົນໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບຂົງເຂດຊາຍແດນ," ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານອາເລ​ຮານໂດຣ ມາໂຢກາສ (Alejandro Mayorkas) ກ່າວໃນແຈ້ງການນັ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຄໍາປາໄສ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ຈັດການປະຊຸມເພື່ອຮັບຟັງບົດລາຍງານຫໍຍ້ກ່ຽວກັບ ຢູຄເຣນ ຢູ່ຫ້ອງການຮູບໄຂ່ຂອງທໍານຽບຂາວ, ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2023, ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິຕັນ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຄໍາປາໄສ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ຈັດການປະຊຸມເພື່ອຮັບຟັງບົດລາຍງານຫໍຍ້ກ່ຽວກັບ ຢູຄເຣນ ຢູ່ຫ້ອງການຮູບໄຂ່ຂອງທໍານຽບຂາວ, ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2023, ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິຕັນ.

ອົງ​ການພາສີ ແລະການປົກປ້ອງຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ນັບຈໍານວນຄົນທີ່ໄ​ດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂ້າມຊາຍແດນ ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ໃນເດືອນສິງຫາແລ້ວນີ້ 232,972 ຄົນ, ເຊິ່ງເປັນເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຕົວເລກທີ່ມີຢູ່. ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ຂ້າມຊາຍແດນມາຈາກເມັກຊິໂກ, ແອລຊາລວາດໍ, ກົວເຕມາລາ ແລະ ຮອນດູຣາສ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໄດ້​ປະ​ນາມການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວໃນທັນທີ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG