ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຍຸຕິແຜນການສ້າງສິ່ງກີດຂວາງໃໝ່ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຫັນ ປ່ຽນເງິນຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ອອກຈາກແຜນການສ້າງສິ່ງກີດຂວາງໃໝ່ຫຼາຍໄມລ໌ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງເປັນການຂັດແຍ້ງໂດຍກົງຕໍ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທີ່ຈະສ້າງ "ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຟຸດດຽວ ຂອງກໍາແພງ" ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຕ້ອງຕິຢ່າງຮຸນແຮງຈາກປະທານາທິບໍດີຂອງເມັກຊິໂກ.
ແຈ້ງການເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງໃນລັດເທັກຊັສ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນພຸດແລ້ວນີ້ ໃນການລົງທະບຽນຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຊິ່ງເປັນໜັງແຈ້ງຂ່າວລາຊະການຢ່າງເປັນທາງການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.
"ປັດຈຸບັນມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະໃນທັນທີ ເພື່ອສ້າງສິ່ງກີດຂວາງ ແລະຖະໜົນໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບຂົງເຂດຊາຍແດນ," ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານອາເລຮານໂດຣ ມາໂຢກາສ (Alejandro Mayorkas) ກ່າວໃນແຈ້ງການນັ້ນ.
ອົງການພາສີ ແລະການປົກປ້ອງຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ນັບຈໍານວນຄົນທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມຂ້າມຊາຍແດນ ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ໃນເດືອນສິງຫາແລ້ວນີ້ 232,972 ຄົນ, ເຊິ່ງເປັນເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຕົວເລກທີ່ມີຢູ່. ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ຂ້າມຊາຍແດນມາຈາກເມັກຊິໂກ, ແອລຊາລວາດໍ, ກົວເຕມາລາ ແລະ ຮອນດູຣາສ.
ປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ ໄດ້ປະນາມການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ.