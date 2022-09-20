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ວັນອັງຄານ, 20 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ ​ຂອງ ປ. ໄບ​ເດັນ ເລື້ອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄຳ​ຖາມ ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່າ​ທີ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໂບກ​ມື ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ທ່ານ​ນາງ​ຈິ​ລ ໄບ​ເດັນ​ເບິ່ງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ ​ຢືນ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ໃດ ຂອງ​ເຮືອ​ບິນ​ປະ​ຈຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ Air Force One ​ທີ່​ຖານ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ແອນດ​ຣູ ໃນ​ລັດ​ແມ​ຣີ​ແລນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 17 ກັນ​ຍາ 2022.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຢືນ​ຢັດ​ວ່າ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕໍ່​ໄຕ້​ຫວັນ ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ປ່ຽນ​ແປງ ແຕ່​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເອງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ເກາະ​ດອນ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີຈາກ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຍາກ​ສຳ​ລັບ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ໄດ້.

ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ ​ແກ່ລາຍ​ການ “60 ນາ​ທີ” ຂອງອົງ​ກາ​ນ​ຂ່າວ CBS ເມື່ອ​ຄືນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄບ​ເດັນ ນັບ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສີ່ ຕັ້ງ​ແຕ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ປີ 2021 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ທາງ​ທະ​ຫ​ການ ຕໍ່​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ເອົາ​ເກາະ​ໄຕ້​ຫວັນ​ດ້ວຍ​ກຳ​ລັງ.

ຈີນກ່າວ​ອ້າງວ່າ ໄຕ້​ຫວັນ​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ຖື​ເອົາ “ການ​ຮວມ​ປະ​ເທດ” ຂອງ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກັບ​ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ. ຈີນ​ຢືນ​ຢັດ​ວ່າ​ໄຕ້​ຫວັນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຈີນ ທັງໆ​ທີ່​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ມາ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1945.

ນັບ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ມາ​ແລ້ວ ສະ​ຫະ​ລັດ​ແມ່ນພະ​ຍາ​ຍາມສືບ​ຕໍ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ຂອງ “ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຄຸມ​ເຄືອ” ກ່ຽວ​ກັບ​ໄຕ້​ຫວັນ. ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ແລະ​ໄທ​ເປ ແມ່ນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍໄມ​ຕີ​ຈິດມິດ​ຕະ​ພາບ​ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ ນັບ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ປີ​ມາ​ແລ້ວ ໄດ້​ຂາຍ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄຕ້​ຫວັນ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ມາ ຕ່າງ​ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ເຫັນ​ພ້ອມ ​ກັບ “ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຈີນ​ດຽວ” ໂດຍເຕືອນ​ວ່າ ການ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ ລະ​ຫວ່າງ​ໄຕ້​ຫວັນ​ກັບ​ຈີນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ.

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ບັນ​ດາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່​ແນ່ນອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ແບບ​ໃດ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຈີນ​ຕໍ່​ໄຕ້​ຫວັນ ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ພັນ​ທະ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ໃດໆ.

ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ທີ່​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ​ ຄວນ​ເຂົ້າ​ໃຈ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕໍ່​ໄຕ້​ຫວັນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄບ​ເດັນ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໄປ​ແລ້ວ. ແລະ​ນັ້ນ​ແມ່ນ ນະ​ໂຍ​ບາຍ “ຈີນ​ດຽວ” ແລະ​ໄຕ້​ຫວັນ​ຊັ່ງ​ຊາ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ເອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ລາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຫຍັງ - ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ລາດ. ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ແຕ່​ຜູ້​ສຳ​ພາດ ສ​ກັອດ ແພ​ລ​ລີ ຖາມ​ຕື່ມ​ວ່າ “ແຕ່​ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ບໍ?”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄບ​ເດັນ​ກ່າວ​ຕອບ​ວ່າ “ຖືກ​ຕ້ອງ ຖ້າ​ຫາກ​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ແບບ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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