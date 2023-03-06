ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກຳລັງໃຊ້ຄວາມຊົງຈຳ ກ່ຽວກັບ “ວັນອາທິດທີ່ນອງເລືອດ” ຂອງປີ 1965 ໃນເມືອງແຊລມາ ລັດອາລາບາມາ ເພື່ອໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍອີກເທື່ອນຶ່ງ ທີ່ຈະຮັກສາສິດທິໃນການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ປະທານາທິບໍດີແມ່ນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຕໍ່ການປະທ້ວງທີ່ສະໜັບສະໜຸນສິດທິພົນລະເຮືອນ ແບບສະຫງົບ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພາກັນເດີນຂະບວນໄປຕາມຖະໜົນ ຂ້າມຂົວຂອງເມືອງເອດມັນ ເປເຕີສ (Edmund Pettus). ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ຢູ່ເທິງຂົວແຫ່ງນີ້ ເລືອດໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ເພື່ອຊ່ວຍແລກເອົາຈິດວິນຍານຂອງອາເມຣິກາຄືນມາ.” ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຊຸກຍູ້ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນການປ່ອນບັດໂດຍຜ່ານລັດຖະສະພາ ແລະສານສູງສຸດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກນິຍົມແນວທາງເດີມ ທີ່ໄດ້ບ່ອນທຳລາຍກົດໝາຍກົດໝາຍການປ່ອນບັດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຄັ້ງປະຫວັດສາດ.
President Joe Biden is using the searing memories of 1965's "Bloody Sunday" in Selma, Alabama, to recommit to securing voting rights. The president was among those commemorating Sunday's anniversary of the brutal attack by authorities on peaceful civil rights demonstrators as they marched along the city's Edmund Pettus Bridge. In his remarks, Biden said, "On this bridge, blood was given to help redeem the soul of America." As president Biden has been unable to push enhanced voting protections through Congress, and a conservative Supreme Court has undermined a landmark voting law.