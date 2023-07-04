ເກືອບສອງປີຫຼັງຈາກການຖອນຕົວຢ່າງສັບສົນວຸ້ນວາຍຂອງກອງທັບ ອາເມຣິກັນ ອອກຈາກປະເທດ ອັຟການິສຖານ, ຄຳຖະແຫຼງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ວ່າກຸ່ມ ຕາລີບານ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ສະຫະລັດ ໃນການຂັບໄລ່ກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ອອກຈາກປະເທດ ທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ການມີໜ້າຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ທີ່ນັ້ນແລະ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດສົງຄາມ ອັຟການິສຖານ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ຈື່ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ອັຟການິສຖານ ບໍ່? ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ຈະບໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຂ້າພະເຂົ້າໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກຸ່ມຕາລີບານ. ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນລະບາດນີ້? ມັນເກີດຫຍັງຂຶ້ນ? ອ່ານຂ່າວຂອງພວກເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຖືກ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນໃນການຕອບຕໍ່ຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ແລະ ທ່ານ ໄບເດັນ ດັ່ງກັບຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຖອນຕົວທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ໃນເດືອນສິງຫາ 2021.
ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂໍ້ໂຕ້ຖຽງໃນທັນທີ. ອະດີດຫົວໜ້າການສືບລັບ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ອ້າງມັນເຖິງການຕຳໜິວິຈານຈານທີ່ຖືກຢ້ຳມາດົນນານຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ 2020 ລະຫວ່າງອະດີດລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດສົງຄາມດັ່ງກ່າວ.