ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຈຳນວນສະມາຊິກຖາວອນ ແລະ ບໍ່ຖາວອນ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ “ທຳການປຶກສາຫາລືທີ່ຈິງຈັງກັບຫຼາຍປະເທດ ສະມາຊິກ. ແລະ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາເພື່ອຜັກດັນຄວາມພະຍາຍາມປະຕິຮູບເພີ່ມເຕີມໃນຕໍ່ໜ້າ, ຊອກຫາຈຸດທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ແລະ ທຳຄວາມກ້າວໜ້າໃນອະນາຄົດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງສາມາດທີ່ຈະຜ່ານຜ່າ ສະຖານະການທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ ທີ່ມັກຈະຂັດຂວາງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ກີດກັນຄວາມເປັນເອກະສັນຂອງສະພາ. ພວກເຮົາຕ້ອງການສຽງເພີ່ມເຕີມ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຫຼາຍກວ່າເກົ່າຢູ່ໂຕະປະຊຸມ.”
ການປະເຊີນໜ້າກັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ, ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ບໍ່ສາມາດເໜັງຕີງໄດ້. ສາມປະເທດດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມກັບ ອັງກິດ ແລະ ຝຣັ່ງ ແມ່ນມີບ່ອນນັ່ງຖາວອນໃນສະພານັ້ນ, ແລະ ແຕ່ລະປະເທດໃນນັ້ນແມ່ນສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ອຳນາດຍັບຢັ້ງຕໍ່ການລົງມະຕິ. ມັນມີ 10 ປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຖາວອນ ທີ່ຖືກເລືອກໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດເປັນເວລາສອງປີ, ດ້ວຍຫ້າປະເທດຈະຖືກສັບປ່ຽນໃນແຕ່ລະປີ, ປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຖາວອນ ແມ່ນບໍ່ມີອຳນາດຍັບຢັ້ງ.