ທ່ານ ໄບດັນ ປະຕິເສດ ຕໍ່ຄຳແນະນຳ ບໍ່ໃຫ້ໂຕ້ວາທີ ກັບທ່ານ ທຣຳ

ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ທ່ານໂຕ້ວາທີກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢ່າງເປັນທາງ ການ.
ທ່ານ ໄບດັນ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການສຳພາດກັບໂທລະພາບ MSNBC ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະໂຕ້ວາທີກັບລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຄົນກວດສອບຂໍ້ເທັດຈິງຢູ່ເທິງເວທີ ໃນເວ ລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໂຕ້ວາທີກັບລາວ”
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າທຸກຄົນຮູ້ວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ມີແນວໂນ້ມເປັນໂຣກບໍ່ມັກບອກຄວາມຈິງແນວໃດແນວນຶ່ງ.”
ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ທ່ານ ໄບເດັນ ມີກຳນົດທີ່ຈະທຳການໂຕ້ວາທີກັນໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ, 15 ຕຸລາ ແລະ 22 ຕຸລາ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຖະແຫຼງການບໍ່ດົນຫຼັງຈາກປະທານສະພາຕໍ່າທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ຄິດວ່າມັນຄວນມີການໂຕ້ວາທີປະທານາທິບໍດີໃດໆໃນປີນີ້.
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົນທະນາກັບລາວ, ຫຼື ການໂຕ້ວາ ທີ ກ່ຽວກັບ ການເປັນປະທານາທິບໍດີແຫ່ງ ສະຫະລັດ.”
ທ່ານນາງໄດ້ທຳນາຍວ່າໃນລະຫວ່າງການໂຕ້ວາທີນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ “ຄົງຈະປະພຶດໃນວິທີທີ່ຕໍ່າກວ່າກຽດສັກສີຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີ,” ເຊິ່ງຫວນຄືນຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ວ່າເປັນການກະທຳທີ່ “ອັບອາຍຂາຍໜ້າ” ໃນລະຫວ່າງການໂຕ້ວາທີປີ 2016 ກັບອະດີດລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ, ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຢືນສັງເກດຢູ່ທາງ ຫຼັງຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນລະຫວ່າງການປະເຊີນໜ້າກັນ ສະໄຕລ໌ກອງປະຊຸມປຶກ ສາຫາລື.
ດ້ວຍເວລາຍັງເຫຼືອ 67 ວັນຈົນກວ່າຈະຮອດການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ນັ້ນ, ພັກ ເດໂມແຄຣັດຍັງສືບຕໍ່ໂຈມຕີທ່ານ ທຣຳ ສຳລັບການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນໃນ ສະຫະ ລັດ ໄປແລ້ວ 180,000 ຄົນ, ເຊິ່ງເປັນການລາຍງານທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ສໍາລັບແຕ່ລະປະເທດ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌.
ໃນຄຳເວົ້າທີ່ເຈັບແສບບາງອັນຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ສະມາຊິກຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກ ຕັ້ງຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານຄືຜູ້ຮ່ວມລົງແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານ ໄບເດັນ, ສະມາຊິກສະພາ ສູງລັດຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກໄວຣັສໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, “ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ມີແຕ່ຢືນຂີ້ຄ້ານຢູ່ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເອີຍ, ມັນແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ.”