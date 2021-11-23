ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານເຈີໂຣມ ພາວ ເປັນປະທານທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດ ອີກຄັ້ງ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານເຈໂຣມ ພາວ (Jerome Powell) ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານ ທະນາຄານກາງທີ່ເອີ້ນວ່າ Federal Reserve ຂອງສະຫະລັດເປັນສະໄໝທີສອງ ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານພາວມີບົດທີ່ສຳຄັນ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ສະຫະລັດຟື້ນໂຕຄືນຈາກສະພາບເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ຍ້ອນການລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງທ່ານໄບເດັນໃຫ້ທ່ານພາວ ອາຍຸ 68 ປີ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບນຶ່ງໃນຕຳ ແໜ່ງທີ່ສຳຄັນສຸດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂລກ ເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນກັນທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍໆອາທິດ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການເງິນແລະການເມືອງວົງໃນຂອງວໍຊິງຕັນສິ້ນສຸດລົງ. ສະມາຊິກຫົວກ້າວໜ້າບາງຄົນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານນາງລາແອລ ແບຣນນາດ (Lael Brainard) ສະມາຊິກສະພາຄຸ້ມຄອງທະນາຄານກາງ ເປັນຫົວໜ້າຂອງທະນາຄານ ແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານນາງ ເປັນຮອງປະທານ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງໄບເດັນເລືອກເອົາທ່ານພາວ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະອະດີດຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດລົງທຶນເອກກະຊົນ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກສີ່ປີແມ່ນໂອກາດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນກັນ ທີ່ທ່ານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃຫ້ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນສຳຄັນຊຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມ.
ທີ່ທຳນຽບຂາວ ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ແທນທີ່ຈະແມ່ນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ຍ້ອນ “ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ຢູ່ທີ່ທະນາຄານກາງ.” ທ່ານເວົ້າວ່າທ່ານພາວໄດ້ຮັບ “ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ” ໃນສະຫະລັດທີ່ມີການແບ່ງແຍກທາງດ້ານການເມືອງນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນເອີ້ນທ່ານພາວວ່າ “ເປັນບຸກຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວກຳກັບເບິ່ງແຍງໃຫ້ພວກເຮົາຕະຫຼອດຮອດຝັ່ງ” ໃນການຟື້ນໂຕຄືນ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາແລະການເພີ້ມຂຶ້ນໄວທີ່ສຸດຂອງລາຄາສິນຄ້າບໍລິໂພກໃນຮອບ 31 ປີ ຄືເພີ້ມຂຶ້ນ 6.2 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມານີ້.
ພວກນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ຕ້ອນຮັບເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານພາວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໂດຍທີ່ດັດຊະນີຮຸ້ນທີ່ສຳຄັນ ສອງໃນສາມຂອງສະຫະລັດ ຄືດາວໂຈນສ໌ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຮຸ້ນທີ່ສຳຄັນ 30 ຮຸ້ນແລະຮຸ້ນ S&P ທີ່ຫຼາກຫຼາຍນັ້ນ ໄດ້ຖີບໂຕສູງຂຶ້ນຢ່າງໃຫຍ່ໃນການຊື້ຂາຍໃນວັນຈັນວານນີ້ ແຕ່ຮຸ້ນແນັສແດັກ ທີ່ປະກອບດ້ວຍເທັກໂນໂລຈີ ໄດ້ຕົກລາຄາໃນການຊື້ຂາຍ.
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