ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ເຫັນອົກເຫັນໃຈຊາວອາເມຣິກັນທີ່ອິດເມື່ອຍ ກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຂະນະທີ່ມີການເພີ້ມການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານເພື່ອຮັບມືກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອສາຍພັນ ໃໝ່ໂອໄມຄຣອນທີ່ ມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານໄບເດັນໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນຄຳປາໄສເປັນເວລາສັ້ນໆທີ່ທຳນຽບຂາວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ດີ ພວກເຮົາທັງໝົດຕ່າງກໍມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເລີ້ມຕົ້ນປີໃໝ່ມາ. ມັນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຍາວໄກ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຈະຜ່ານຜ່າມັນໄປ.”
ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼ້າສຸດ ເພື່ອຮັບມືກັບສາຍພັນໃໝ່ໂອໄມຄຣອນທີ່ແຜ່ລະບາດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ລັດຖະບານພາຍໃນອາທິດໜ້ານີ້ຈະເລີ້ມຈັດສົ່ງໜ້າກາກຫາຍໃຈໄປໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນທຸກໆຄົນ ແລະໃນເວລານີ້ ມີແຜນການ ທີ່ຈະຊື້ຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶຶ້ຊຸດກວດໂຄວິດ-19 500 ລ້ານຊຸດ ເພີ້ມໃສ່ຈຳນວນ 500 ຊຸດ ທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວກ່ອນໜ້ານີ້.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວຕື່ມວ່າ ພາຍໃນອາທິດໜ້າ ຜູ້ໃດກໍຕາມຢູ່ໃນສະຫະລັດທີ່ຕ້ອງການຊຸດກວດໂຄວິດແບບບໍ່ເສຍເງິນ ຈະສາມາດສັ່ງທາງອອນລາຍນ໌ໄດ້. ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີການນຳໃຊ້ຊຸດກວດໂຄວິດ-19 15 ລ້ານຊຸດ ໃນແຕ່ລະມື້ຶຶຶຶຶຶ້ ແລະຈະມີບ່ອນກວດບໍ່ເສຍຄ່າ 20,000 ບ່ອນ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ທ່ານໄບເດັນຍັງເວົ້າວ່າ ພວກທະຫານຈະສົ່ງທ່ານໝໍ 120 ຄົນ ນາງພະຍາບານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດອື່ນໆ ໄປຍັງ 6 ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 50 ລັດ ຂອງສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ພະນັກງານແພດໝໍ ຮັບມືບໍ່ໄຫວ ກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ຶ້ອໃໝ່. ນີ້ເປັນພຽງການເລີ້ມຕົ້ນ ໃນການສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດທະຫານ 1,000 ໄປຊ່ວຍລັດຕ່າງໆໃນທີ່ສຸດນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ລະບຸຊື່ລັດເຫຼົ່ານີ້ມີລັດນິວຢອກ ນິວເຈີຊີ ແລະໂຣດອາຍແລນໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກ ລັດໂອຮາຍໂອ ແລະມິຊິແກນ ໃນເຂດພາກກາງ ແລະລັດນິວເມັກຊິໂກ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງທະຫານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼາຍກວ່າ 800 ຄົນ ໄປຍັງ 24 ລັດ ເຂດຊົນເຜົ່າແລະດິນແດນຕ່າງໆ ອີງຕາມທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງຮວມທັງນາຍແພດທະຫານ 350 ຄົນ ນາງພະຍາບານ ແລະພະນັກງານແພດ ໄປຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ