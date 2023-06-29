ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມອ່ອນແອລົງ “ຢ່າງແນ່ນອນ” ຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານຍ້ອນການກໍ່ກະບົດໄລຍະສັ້ນເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ນຳພາໂດຍຫົວໜ້າກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ແວກເນີ ທ່ານ ເຢຟເກນີ ປຣີເຊັນໂກ.
ແຕ່ທ່ານ ໄບເດັນ, ທີ່ໄດ້ລົມກັບນັກຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວ, ກ່າວວ່າມັນ “ຍາກທີ່ຈະບອກ” ກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດຄວາມອ່ອນແອຂອງທ່ານ ປູຕິນ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າລາວກຳລັງຜ່າຍແພ້ສົງຄາມໃນ ອີຣັກ, “ເຊິ່ງທ່ານເຈຕະນາທີ່ຈະອ້າງເຖິງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ 16 ເດືອນຂອງທ່ານ ປູຕິນ.” ລາວກຳລັງຜ່າຍແພ້ຢູ່ໃນປະເທດ. ແລະ ລາວໄດ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີຊັ້ນຕ່ຳລົງໜ້ອຍນຶ່ງໃນທົ່ວໂລກ. ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອົງການ NATO ເທົ່ານັ້ນ. ມັນແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ. 40 ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ໄມເກິລ ແມັກຟອລ, ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ຣັດເຊຍ, ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ວີໂອເອພາສາ ຣັດເຊຍ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ໃນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ, ທ່ານ ປູຕິນ ແມ່ນອ່ອນແອຫຼາຍໃນມື້ນີ້ກວ່າສີ່ ຫຼື ຫ້າວັນທີ່ຜ່ານມາ. ພວກຜູ້ມີອຳນາດໃນ ຣັດເຊຍ, ທະຫານໃນ ຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງເບິ່ງສະຖານະການນີ້ ແລະ ສົງໄສວ່າ, “ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ນຳຂອງເຮົາ.?”
ທ່ານ ແມັກຟອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນດີ. ເພາະວ່າ ຣັດເຊຍ ທີ່ອ່ອນແອອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍໜ້ອຍລົງ, ໂດຍສະເພາະໃນ ຢູເຄຣນ.”
ດັ້ງເດີມແລ້ວ ທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ໄດ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຈັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ແລະ ນາຍພົນ ວາເລຣີ ເກຣາຊີມອຟ, ເສນາທິການທົ່ວໄປຂອງ ຣັດເຊຍ, ໃນລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມພາກໃຕ້ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູເຄຣນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ Wall Street Journal. ແຕ່ອົງການສືບລັບພາຍໃນຂອງ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງແມ່ນໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພລັດຖະບານ, ໄດ້ຄົ້ນພົບກ່ຽວກັບແຜນການດັ່ງກ່າວສອງວັນກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ, ເຊິ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ດຳເນີນໄປໜ້າກັບການກໍ່ກະບົດຂອງລາວໄວກວ່າທີ່ລາວໄດ້ວາງແຜນໄວ້.
ທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ໄດ້ເດີນທາງຮອດປະເທດ ເບລາຣຸສ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງປະທານາທິບໍດີ ເບລາຣຸສ ທ່ານ ອາເລັກແຊນເດີ ລູກາເຊັນໂກ, ພັນທະມິດຂອງທ່ານ ປູຕິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອ້າງວ່າໄດ້ເຈລະຈາກັບຜູ້ນຳ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ໃນການແກ້ແຄ້ນສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວມາໂຈມຕີ ມົສກູ ຂອງກຸ່ມ ແວກເນີ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ໄດ້ຍົກເລີກການກໍ່ກະບົດຕໍ່ທ່ານ ປູຕິນ ແລະ ພວກຜູ້ນຳການປ້ອງກັນປະເທດຂອງທ່ານ ກ່ອນຈະປະເຊີນໜ້າກັນກັບກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ.