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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ໄບເດັນ ສະເໜີການໃຊ້ຈ່າຍ ຂະໜາດໃຫຍ່ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຄົນ ອາເມຣິກັນ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຄຳປາໄສ ໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງລັດຖະສະພາໃນຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ.

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສະເໜີການຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະ ບານແຫ່ງຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວຄົນ ອາເມຣິກັນ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງລັດຖະສະພາຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານໃນວັນພຸດວານນີ້.

ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລີກັນ ຈະຫຍຸ້ງຢູ່ກັບແຂ່ງຂັນກັນແລະກັນຢູ່ໃນປະເທດຈົນເຂົາເຈົ້າລືມ ກ່ຽວກັບ ການແຂ່ງຂັນກັບປະເທດອື່ນໆໃນໂລກບໍ່ໄດ້.

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ເພື່ອທີ່ຈະຊະນະການແຂ່ງຂັນນັ້ນສຳລັບອະນາຄົດ, ໃນທັດສະນະຄະຕິຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ທຳການລົງທຶນໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ, ໃນລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາຄັ້ງນຶ່ງໃນນຶ່ງລຸ້ນຄົນເຊັ່ນກັນ.

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ມີມູນຄ່າ 1 ພັນ 8 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາປະກອບມີການຈ່າຍຄ່າການສຶກສາຊັ້ນອະນຸບານສອງປີຂອງລັດຖະບານສຳລັບເດັກນ້ອຍໃນປະເທດ ແລະ ການຮໍ່າຮຽນໃນວິທະຍາໄລຊຸມຊົນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສອງປີສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ໄວໜຸ່ມ. ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງເງິນ 225 ຕື້ໂດລາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເບິ່ງ ແຍງເດັກນ້ອຍສຳລັບຄອບຄົວຄົນໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ການຈ່າຍເງິນໃນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງໜ້ອຍ 250 ໂດລາໃຫ້ພໍ່ແມ່, ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມີແຕ່ກ່ອນ.

ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະຈ່າຍເງິນສຳລັບໂຄງການຕ່າງໆດ້ວຍການຂະຫຍາຍພາສີຕໍ່ຄົນຮັ່ງມີ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ.

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເພີ່ມພາສີ ຕໍ່ຄົນທີ່ຫາເງິນໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 400,000 ໂດລາ. ມັນເຖິງເວລາແລ້ວສຳລັບບໍລິສັດ ອາເມຣິກາ ແລະ ຄົນ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ 1 ເປີເຊັນນັ້ນທີ່ຈະເລີ່ມຈ່າຍເງິນຈຳນວນນຶ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ.”

ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນການດັ່ງກ່າວແມ່ນ “ເປັນທຳ” ແລະ “ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິນ.”

ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ນີ້ແມ່ນນຶ່ງໃນມູນຄ່າການລົງທຶນທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃນຖານະ ເປັນປະເທດນຶ່ງ.”

ແຜນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ຈະມີໂອກາດຖືກປະກາດເປັນກົດໝາຍໄດ້ບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນເປັນຄຳຖາມທີ່ເປີດກວ້າງໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.

ທ່ານ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນນັ້ນ, ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ສຳລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໄວຣັສໂຄໂຣນາມູນຄ່າ 1 ພັນ 9 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແມ່ນແຕ່ນຶ່ງຄະແນນສຽງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານສັງກັດພັກ ຣີພັບບລີກັນ,ໂດຍອາໄສຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຢ່າງຫວຸດຫວິດຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນສະພາຕໍ່າ ແລະ ສະພາສູງ.

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