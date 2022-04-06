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ວັນພຸດ, 06 ເມສາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງ ປ. ໄບ​ເດັນ​ຈະແກ້ໄຂ​ ຂໍ້​ບົກ​ຜ່ອງໃນກົດໝາຍ ການດູແລສຸ​ຂະ​ພາບ ​ລາ​ຄາຖືກ ​ ແລະເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ ປະ​ກັນ​ໄພເພີ້ມ​ຂຶ້ນ

ປ. ໂຈ​ ໄບ​ເດັນ​ນັ່ງ​ແຫງນ​ໜ້າ​ໄປ​ລົມ​ກັບ​ອະ​ດີດ ປ. ບາ​ຣັກ ໂອ​ບາ​ມາຫລັງ​ຈາກ​ເຊັນ​ດຳ​ລັດແລ້ວ​ ໃນ​ງານ​ເຊັນ​ດຳ​ລັດ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດູແລສຸ​ຂະ​ພາບທີ່ມີ​ລາ​ຄາ​ບໍ່​ແພງ ຫລື ACA ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ, 2022.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບໂດຍການສະເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດູແລສຸ​ຂະ​ພາບທີ່ມີ​ລາ​ຄາ​ບໍ່​ແພງ ຫລື ACA ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຄອບຄົວຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍລ້ານຄົນ ສາມາດຊື້ແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະໄດ້ຮັບເງິນ​ຄືນ​ ຫລື​ເຄ​ຣ​ດິດຈາກພາສີເພື່ອຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນ.

"ເມື່ອກົດລະບຽບທີ່ສະເຫນີໃນມື້ນີ້ເຮັດສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ, ເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ປີຫນ້າໄປຄອບຄົວທີ່ເຮັດວຽກ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບການຄຸ້ມຄອງແກ່ຄອບຄົວຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ທຸກ​ຄົນເລີຍ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນທີ່​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ກ່ອນ​ຈະ​ເຊັນ​ດຳ​ລັດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເຖິງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບທີ່ລາຄາບໍ່ແພງ ແລະສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເມ​ດິ​ເຂດ (Medicaid) ໄດ້ຫລາຍ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານໄບ​ເດັນຕິດ​ຕາມ​ດ້ວຍຮອງປະທານາທິບໍດີ, ຄາ​ມາ​ລາ ແຮ​ຣິ​ສ ແລະອະດີດ ປະທານາທິບໍດີບາ​ຣັກ ໂອ​ບາ​ມາ ທີ່ໃນເດືອນມີນາ 2010 ໄດ້ລົງນາມໃນ ACA, ເຊິ່ງ​ເປັນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດູແລສຸຂະພາບທີ່​ມີ​ການປ່ຽນ​ແປງຢ່າງ​ໃຫຍ່ ທີ່ມີຊື່ວ່າໂອ​ບາ​ມາແຄ.

ນີ້​ເປັນການກັບ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ທຳນຽບຂາວ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານໂອ​ບາ​ມາ ນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນ​ປີ 2017 ໄປຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງສອງສະ​ໄໝ ​ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ທ່ານໄບ​ເດັນ ​ເປັນ​ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານໂອບາມາເວົ້າວ່າ “ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຫຼາຍສິ່ງ​ຫລາຍຢ່າງ. "ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງເຮັດໃຫ້ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າມີຄວາມພູມໃຈເທົ່າກັນ​ກັບການສະຫນອງການດູແລສຸຂະພາບທີ່ດີກວ່າ ແລະໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ຫຼາຍລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດນີ້."

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ການສະເຫນີການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບກ່ຽວກັບ ACA ຈະແກ້ໄຂອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄວາມ​ບົກ​ຜ່ອງ​ເລັກ​ໜ້ອຍ​ຂອງຄອບຄົວ ທີ່ວ່າຖ້າອີງຕາມກົດລະບຽບໃນປັດຈຸບັນແລ້ວ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງບຸກຄົນທີ່ຊື້ການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບໂດຍຜ່ານ ນາຍຈ້າງແມ່ນບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຄືນ​ຈາກພາສີ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າມີ​ຄວາມຕ້ອງການມັນເພື່ອໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຊື້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ​ປະ​ກັນ​ໄພໄດ້ ກໍ​ຕາມ. ຄວາມບົກ​ຜ່ອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນປະມານ 5 ລ້ານຄົນ, ອີງຕາມການກ່າວ​ຂອງທໍານຽບຂາວ.

ພວກ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດູແລສຸ​ຂະ​ພາບທີ່ມີ​ລາ​ຄາ​ບໍ່​ແພງ ຫລື ACA ພາ​ກັນ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມຕໍ່​ໜ້າ​ສານ​ສູງ​ສຸດໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວໍຊິງຕັນ, ວັນ​ທີ 25 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2015.
ພວກ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດູແລສຸ​ຂະ​ພາບທີ່ມີ​ລາ​ຄາ​ບໍ່​ແພງ ຫລື ACA ພາ​ກັນ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມຕໍ່​ໜ້າ​ສານ​ສູງ​ສຸດໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວໍຊິງຕັນ, ວັນ​ທີ 25 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2015.

ການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ສະເຫນີໄປ​ນັ້ນ ແມ່ນໃຊ້ກັບບຸກຄົນໃນຄົວເຮືອນທີ່ຈ່າຍ​ເງິນ ຫຼາຍກວ່າ 10 ເປີ​ເຊັນ ຂອງລາຍໄດ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນການປະກັນໄພສຸຂະພາບ. ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານລະດັບສູງຜູ້ນຶ່ງທີ່ໃຫ້ເວົ້າ​ໂດຍ​ຫຍໍ້​ໃຫ້ພວກນັກຂ່າວຟັງ ມັນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນ ທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພ 200,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະຈະຫຼຸດຄ່າປະກັນໄພ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນອີກ 1 ລ້ານຄົນ.

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