ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ທົດລອງຂັບລົດຮໍາເມີ້ໄຟຟ້າໃນວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍໄດ້ດຶງດູດຈິດໃຈຊາວອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັກກ່ຽວກັບລົດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຂາຍລົດໄຟຟ້າທັງຫລາຍ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ລົດຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາລາຄານໍ້າມັນທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງໂຮງງານຜະລິດລົດຍົນ ເຈເນຣອລ ມໍເຕີ້ (General Mortors) ໃນນະຄອນດີທຣອຍທ໌, ລັດມິຊິແກນ ດ້ວຍລົດປະຈໍາຕົວຄາດິລແລັກ ລີມູຊີນ (Cadillac Limousine) ຂອງປະທານາທິບໍດີ ເຊິ່ງມີຊື່ຫລິ້ນວ່າ “ສັດຮ້າຍ” ດ້ວຍຂະໜາດ, ເກາະຫຸ້ມທີ່ແໜ້ນໜາ ແລະລະບົບພິເສດຫລາຍໆຢ່າງຂອງມັນ. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ໂດດອອກຈາກລົດສ່ວນຕົວ ແລ້ວໄປນັ່ງຢູ່ບ່ອນຄົນຂັບຂອງລົດຮໍາເມີໄຟຟ້າ ເຊິ່ງມີຄວາມແຮງ 1,000 ແຮງມ້າ.
“ມີຜູ້ໃດຢາກນັ່ງທາງຫລັງ ຫລືເທິງຫລັງຄາບໍ?” ທ່ານໄບເດັນ ຖາມນັກຂ່າວຫລັງຈາກໄດ້ແລ່ນໄປມາສອງສາມຮອບ, ແລ້ວຢຽບຫ້າມລໍ້ແຮງໆ ເພື່ອໃຫ້ລົດຢຸດ. “ລູກສູບພວກນີ້ ແມ່ນອັນອື່ນອີກ!”
ທ່ານໄດ້ບອກກັບນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຂັບລົດໄວປານໃດ.
ທ່ານ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງໄດ້ອອກໄປກ່າວເນັ້ນໜັກເຖິງຂໍ້ກຳນົດສໍາຄັນທີ່ລົງນາມເປັນກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບແຜນການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ມູນຄ່າພັນຕື້ໂດລາໃນມື້ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານປະກອບລົດໄຟຟ້າ General Mortors ເຊິ່ງເປັນໂຮງງານຜູ້ຜະລິດລົດຍົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຂາຍ ທີ່ກ່າວວ່າຕົນມີແຜນຈະຜະລິດແຕ່ລົດໄຟຟ້າພາຍໃນປີ 2035.
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