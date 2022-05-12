ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ຍົກຍ້ອງບັນດາຊາວນາອາເມຣິກັນ ເປັນ “ກະດູກສັນຫຼັງຂອງເສລີພາບ,” ໂດຍສັນຍາການສະໜັບສະໜູນມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ສະໜອງການຊົດເຊີຍຕໍ່ການຂາດແຄນອາຫານປະເພດເມັດທົ່ວໂລກ ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ຄຳປາໄສຢູ່ນາຂອງຄອບຄົວແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງ ຄານຄາຄີ, ລັດ ອີລີນອຍ, ບ່ອນທີ່ນຶ່ງວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າລົດຕັກເຕີ ແລະ ໄດ້ແນມເບິ່ງເຂົ້າ ທີ່ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ວ່າ “ແທ້ຈິງແລ້ວພວກເຈົ້າແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງປະເທດເຮົາ, ມັນບໍ່ແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ເກີນຄວາມຈິງ. ແຕ່ເຈົ້າຍັງໄດ້ໃຫ້ອາຫານແກ່ໂລກ. ແລະ ດ້ວຍສົງຄາມຂອງທ່ານປູຕິນໃນຢູເຄຣນນັ້ນ, ພວກເຮົາກຳລັງເຫັນພວກເຈົ້າ ເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເສລີພາບ.”
ການບຸກລຸກຢູເຄຣນ 11 ອາທິດຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງເຂົ້າສາລີ, ສາລີ, ເຂົ້າເບຼ, ເມັດພືດນ້ຳມັນ ແລະ ນ້ຳມັນແຕ່ງກິນໃນທົ່ວໂລກເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ໄດ້ລົບກວນການສະໜອງຝຸ່ນປຸຍ. ລາຄາອາຫານໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 13 ເປີເຊັນ ຍ້ອນການບຸກລຸກດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວຕໍ່ຊຸມຊົນຊາວນາທີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນວ່າ ຖິ້ມໂທດວິກິດການດັ່ງກ່າວໃສ່ທ່ານປູຕິນ, ເຊິ່ງກອງທັບເຮືອຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກີດກັນການສົ່ງອອກຂອງຢູເຄຣນ ຈາກທ່າເຮືອໃນທະເລດຳ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຕ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບມັນ. ແລະ ຊາວນາຂອງພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອໃນສອງດ້ານ, ການຫຼຸດຜ່ອນລາຄາອາຫານຢູ່ບ້ານ ແລະ ຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ອາຫານແກ່ໂລກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ຫົວໜ້າຂອງທະຫານຄານການລົງທຶນຢູໂຣບ ໃນອາທິດນີ້ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງນັ່ງຢູ່ເທິງເຂົ້າສາລີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້.