ປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ລັດມິນເນໂຊຕາ ເພື່ອໂຄສະນາ ກົດໝາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ່ານ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລເຕັກນິກຂອງລັດມິນເນໂຊຕາ ເພື່ອໂຄສະນາແກ່ຊາວອາເມຣິກັນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ມູນຄ່າ 1 ພັນຕື້ໂດລາຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຊິ່ງຄະນະລັດຖະບານ ກ່າວວ່າ ຈະຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍລ້ານຄົນ “ສຳລັບວຽກງານທີ່ເຕີບໃຫຍ່ສູງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ” ທີ່ວ່າ ຈະສ້າງສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຕ້ອງແຂ່ງຂັນໃນທົ່ວໂລກ.
ອັນນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມລັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື “ດິນແດນແຫ່ງ 10,000 ທະເລສາບ” ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ. ທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ຂອງເຂດດາໂຄຕາ ຄາວຕີ ໃນເມືອງໂຣສມ້າວຕ໌ (Rosemount) ຂອງລັດມິນເນໂຊຕາ ເພື່ອໂອ້ລົມກັບພວກນັກສຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ມັນຈະມີຜົນຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າແນວໃດ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ກ່ອນໜ້າຂອງການເດີນທາງວ່າ “ວຽກງານໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍທັງສອງພັກການເມືອງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ນັ້ນ ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະລິນຍາ ຮຽນຈົບຈາກວິທະຍາໄລ 4 ປີ.” ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ “ແລະໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍວິທະຍາໄລຂອງຊຸມຊົນ ແລະວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ຄືກັນກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກຂອງເຂດດາໂຄຕາ ຄາວຕີ ນັ້ນ ກໍຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມແລະການພັດທະນາທັກສະທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຊ່ອຍພວກແຮງງານທັງຫຼາຍ ເຂົ້າເຮັດວຽກທັງຫຼາຍໄດ້ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນນັ້ນ.
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສອງປີຂອງຫຼວງ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ພວກນັກສຶກສາ ເກືອບ 13,000 ຄົນ ໃນຫຼາຍຂະແໜງວິຊາອາຊີບ ທີ່ລວມທັງການກໍ່ສ້າງແລະການຜະລິດສິນຄ້າ.
ທຳນຽບຂາວ ກະປະມານວ່າ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່, ລັດມິນເນໂຊຕາຈະໄດ້ຮັບ 4 ພັນ 5 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ໃນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ ສຳລັບທາງຫຼວງຂອງລັດຖະບານກາງ, ຂົວ 302 ລ້ານໂດລາ; 818 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, 680 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ 100 ລ້ານໂດລາ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີລະບົບມີອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ.
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