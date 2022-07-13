ປະທານາທິບໍດີ ເມັກຊິໂກ ໄດ້ທຳການຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວເປັນຄັ້ງທີສອງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຊ່ອງທາງທີ່ຈະຂະຫຍາຍຈຳນວນວີຊາເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວເປັນສອງເທົ່າສຳລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຊາວ ເມັກຊິໂກ ແລະ ເຂດອາເມຣິກາກາງ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະເທດສາມຫຼ່ຽມພາກເໜືອຂອງເຂດອາເມຣິກາກາງຄືປະເທດ ກົວເຕມາລາ, ແອລ ຊາລວາດໍ ແລະ ຮອນດູຣາສ.
ຜູ້ນຳປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີແນວທາງອຽງຊ້າຍນັ້ນ ໄດ້ຈັດການສົນທະນາຢ່າງເປີດເຜີຍທີ່ດົນກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ ກ່ອນທັງສອງທ່ານຈະນັ່ງນຳກັນເປັນການສ່ວນຕົວ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຮ່ວມກັນຂອງສອງປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ແອນເດຣສ ມານູແອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ໄບເດັນ ໃນທຳນຽບຂາວເມື່ອທ້າຍປີ 2021, ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດສາມຝ່າຍກັບ ການາດາ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຜູ້ນຳປີກຊ້າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢູ່ນຳທ່ານ ໄບເດັນ ເປັນການສ່ວນຕົວໃນຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ເຫັນໄດ້ວ່າມີຄວາມເພີດເພີນໃຈໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໂລເປສ໌ ໂອບຣາດໍ, ໄດ້ເວົ້າດົນກວ່ານຶ່ງຊົ່ວໂມງເຄິ່ງຜ່ານນາຍແປພາສາ ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ທີ່ລວມມີເສດຖະກິດ, ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງທີ່ເຮົາຢູ່ໃນເວລານີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບພວກເຮົາເພື່ອຜະລິດທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາບໍລິໂພກໃນປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາ,” ແລະ ການເມືອງອາເມຣິກັນ ທີ່ມີລັກສະນະມັກໂຕ້ຖຽງກັນ.
ທ່ານ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຫົວຢູ່ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າສັດຕູຂອງທ່ານ, ພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມ, ຈະພາກັນຮ້ອງຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ, ແມ່ນກະທັ້ງຕໍ່ສະຫວັນ, ເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນຮ້ອງໃສ່ສະຫວັນ.”
ຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານໄດ້ລະບຸວ່າ ຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນຂອງພວກທ່ານໃນເມື່ອກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກລືມ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ວ່າບໍ່ຄ່ອຍຖືກຍົກໂທດໃຫ້ນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ເປັນເລື່ອງໃນອະດີດຢ່າງແນ່ນອນ.
ທ່ານ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມເສຍໃຈຂອງພວກເຮົາທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄປໄດ້ງ່າຍນັ້ນ, ບໍ່ວ່າດ້ວຍເວລາ ຫຼື ຈຸດປະສົງທີ່ດີ, ໃນຫຼາຍກໍລະນີ ພວກເຮົາແມ່ນສາມາດທີ່ຈະພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກນຳກັນດັ່ງກັບເພື່ອນທີ່ດີ ແລະ ພັນທະມິດທີ່ແທ້ຈິງ.”