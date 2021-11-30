ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ພົບປະກັບຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຂາຍຍ່ອຍລາຍໃຫຍ່ຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າໃນລະດູການວັນບຸນທີ່ມີຄົນຊື້ເຄື່ອງຂອງຫລາຍນີ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ "ບັນດາທ່ານທີ່ເປັນຜູ້ນໍາທຸລະກິດທັງຫລາຍທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາລວມກັນຢູ່ໜີ້ ໃນມື້ນີ້ແມ່ນເປັນຕົວແທນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ການຊື້ສິນຄ້າຂອງອາເມຣິກາ: ລວມທັງການຊື້ຢູ່ໃນຮ້ານທີ່ເປັນຕຶກ ແລະ ໃນຮ້ານທາງອອນລາຍນ໌, ຕ່ອງໂສ້ການຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງ ຖິ່ນ, ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດພວກເຮົາ, ແລະຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ຂາຍຂອງຫຼິ້ນເດັກນ້ອຍ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະສິນຄ້າເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂະພາບ."
"ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໄດ້ຍິນຈາກພວກທ່ານ ແຕ່ລະຄົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກທ່ານເຫັນ ວ່າເປັນແນວໃດ ໃນລະດູການຂອງບຸນປີນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນໍາທາງທຸລະກິດ.
ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບ ຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າ, ລວມທັງທ່າເຮືອທີ່ມີສິນຄ້າຄ້າງຄາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະການຂາດແຄນຄົນຂັບລົດບັນທຸກເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປທົ່ວປະເທດ. ບັນຫາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າ, ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍໃນຕົ້ນປີນີ້ ແລະປັດໄຈອື່ນໆ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ອັດຕາ ເງິນເຟີ້ຂອງສະຫະລັດເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທ່ານດັກ ແມັກມິລລຽນ (Doug McMillon), ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງບໍລິສັດ Walmart ກ່າວວ່າ: "ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິຄ້າ, ພວກເຮົາກໍມີສິນຄ້າຢູ່ໃນສາງຫຼາຍກວ່າທີ່ພວກເຮົາມີໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ພວກເຮົາມີສິນຄ້າໃນສາງຕາມທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອຈະສາມາດສະຫນັບ ສະຫນູນທຸລະກິດ."
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຜ່ານທາງອອນລາຍນ໌ວ່າ, “ພວກເຮົາກຳລັງເຫັນຄວາມຄືບໜ້າ. ທ່າເຮືອ ແລະຄວາມຫລ້າຊ້າຂອງການຂົນສົ່ງສິ່ງຂອງຕໍ່ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.” Walmart ໄດ້ເຫັນວ່າມີການຂົນສົ່ງຕູ້ຄອນເທນເນີທີ່ເຂົ້າມາຜ່ານທ່າເຮືອສະຫະລັດເພີ້ມຂຶ້ນ 26 ເປີເຊັນໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ອີງຕາມທ່ານແມັກມິລລຽນ.
ປະທານບໍລິສັດ Food Lion, ທ່ານ ເມັກ ແຮມ (Meg Ham) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດທ່ານ "ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະທົນທານ, ແລະພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນອັນອຸດົມສົມບູນຢູ່ໃນຮ້ານຂອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກໄດ້ໃນຊ່ວງວັນບຸນນີ້."
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ ໃນກອງປະຊຸມໃນວັນຈັນວານນີ້, ທັງການໄປປາກົດຕົວຢູ່ບ່ອນປະຊຸມ ແລະການເຂົ້າຮ່ວມທາງອອນລາຍນ໌ ລວມມີ CEO ຂອງບໍລິສັດ Best Buy, Samsung North America, Qurate Retail Group, Todos Supermarket, Etsy, Mattel, CVS Health ແລະ Kroger.
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