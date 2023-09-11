ທ່ານໄບເດັນ ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມກຸ່ມ G20

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຍັງມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະພົບປະກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຫລັງຈາກບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນເປັນເວລາກວ່າ 10 ເດືອນ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບຮອງຂອງທ່ານ ສີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນັ້ນ.
“ທີມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງພົບປະກັບຄະນະຂອງປະທານປະເທດ ສີ" ທ່ານກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ້ຍ ເພື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອ. "ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບບຸກຄົນໝາຍເລກ 2 ຂອງທ່ານ ... ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ ໃນມື້ນີ້."
"ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າມັນຈະມີວິກິດການ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໂອ້ລົມເປັນການສ່ວນຕົວ" ກັບທ່ານສີ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ G-20 ຂອງຜູ້ນໍາໂລກໃນປະເທດອິນເດຍ. “ມັນຈະດີກວ່າຖ້າຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ພົບທ່ານອີກຄັ້ງໃນໄວໆນີ້.”
ໃນການພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານລີ ຈຽງ (Li Qiang), ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: "ມັນບໍ່ແມ່ນການປະເຊີນຫນ້າເລີຍ," ແລະ ເວົ້າເສີມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງ ແລະການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະເທດກຳລັງພັດທະນາ "ສາມາດເຂົ້າເຖິງການປ່ຽນແປງ."
ແຕ່ທ່ານໄບເດັນ ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າທ່ານສີ "ຕອນນີ້ມີວຽກເຕັມມື. ທ່ານມີຊາວໝຸ່ມທີ່ຫວ່າງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ແລະກ່າວວ່າ ຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນຂອງເສດຖະ ກິດຈີນ ເຊິ່ງກໍ່ຄື ອະສັງຫາລິມະຊັບ ກຳລັງຖົດຖອຍ.
"ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຈຳກັດ" ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງຈີນ, ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວ. “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຫັນຈີນປະສົບຜົນສຳເລັດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ແຕ່ຢາກເຫັນເຂົາເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມລະບຽບການ” ຂອງບັນທັດຖານສາກົນ.
ຜູ້ນຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເສດຖະກິດຈີນ ເຊິ່ງເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກຖັດຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນຂາດການເຕີບໂຕ ໃນລະດັບ
ສາກົນ, ແຕ່ບໍ່ເຫັນວ່າມັນຈະນຳໄປສູ່ການຂັດແຍ້ງດ້ວຍກຳລັງອາວຸດຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ເຊິ່ງເປັນເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ທີ່ຈີນອ້າງວ່າ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງປັກກິ່ງ.