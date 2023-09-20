ປ. ໄບເດັນ ພົບປະກັບ 5 ບັນດາຜູ້ນຳເອເຊຍກາງ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ ສະຫະປະຊາຊາດ

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຫັນໜ້າຂອງວໍຊິງຕັນໄປສູ່ເອເຊຍກາງ ຂົງເຂດນຶ່ງ ທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກຖືກກ່າວຫາມາເປັນເວລານານແລ້ວ ໄດ້ແນມເບິ່ງຂ້າມໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພັນກັບບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກທະເລ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງຣັດເຊຍ ແລະຈີນ.
ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ປະ ທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳກາຊັກສະຖານ ກຽກກິສຖານ ຕາຈິກກິສຖານ ເທິກເມນິສຖານແລະອຸສເບັກກິສຖານ. ອະດີດບັນດາສາທາລະນະລັດຂອງໂຊຫວຽດ ໄດ້ສືບຕໍ່ພົວພັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບຣັດເຊຍ ແລະມີການຂະຫຍາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຜູກສຳພັນການທູດກັບຈີນ ແລະວັດທະນາທຳອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະປະຫວັດສາດທີ່ສຳຄັນ ອັນເປັນເສັ້ນເລືອດ ຂອງຫົນທາງສາຍໄໝ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງການຄ້າໃນສະໄໝໂບຮານຂອງຢູໂຣບເອເຊຍ ທີ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຕາເວັນອອກ ແລະຕາເວັນຕົກເປັນເວລາ 1,500 ປີມາແລ້ວ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ບັນລະຍາຍການພົບປະນີ້ວ່າ ເປັນກຸ່ມ C5+1 ຢູ່ເທິງເວທີການທູດ ທີ່ໄດ້ຈັດເປັນເທື່ອທຳອິດຢູ່ໃນລະດັບນີ້ ເປັນ “ໂອກາດທາງປະຫວັດສາດສ້າງຕັ້ງ ສືບສານຕໍ່ມາເປັນເວລາຫລາຍປີຂອງການຮ່ວມມືທີ່ໃກ້ຊິດ.”
“ມື້ນີ້ ພວກເຮົານຳເອົາການຮ່ວມມືກ້າວສູ່ລະດັບສູງໃໝ່” ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຮວມທັງການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະເພີ້ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ການເຊື່ອມຕໍ່ທຸລະກິດໃໝ່ ກັບພາກສ່ວນເອກກະຊົນຂອງສະຫະ ລັດ ແລະໂອກາດການສົນທະນາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນດ້ານແຮ່ທາດທີ່ສຳຄັນໆ.”