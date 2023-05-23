ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຈນເນັດ ແຢລເລນ ໃນຈົດ ໝາຍທີ່ຂຽນເຖິງບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານສາ ມາດຜິດນັດ ໃນດ້ານໜີ້ສິນຂອງຕົນໄດ້ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ກ່າວເຕືອນວ່າ ແມ່ນແຕ່ຈະລໍຖ້າຈົນໃກ້ຈະຮອດເວລານັ້ນຈຶ່ງບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ “ກໍຍັງອາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ທຸລະກິດ ແລະຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກູ້ຢືມເງິນໄລຍະສັ້ນ ສໍາລັບຜູ້ເສຍພາສີ, ແລະສົ່ງຜົນກະທົບ ທາງລົບ ຕໍ່ການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສະຫະລັດ.”
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຂະນະທີ່ທ່ານໄບເດັນ ແລະທ່ານແມັກຄາທີ ນັ່ງລົງເພື່ອພົບປະກັນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ການທີ່ບໍ່ເອົາບາດກ້າວອັນໃດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນຕາມມາອັນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໄດ້.
ທ່ານໄບເດັນ, ຜູ້ທີ່ຕັດໄລຍະການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດລົງ ເພື່ອກັບຄືນມາວໍຊິງຕັນ ສຳລັບການເຈລະຈາເລື້ອງໜີ້ສິນນັ້ນກ່າວວ່າ "ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນຄວາມເປັນຢູ່ທາງເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ." ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ທີ່ຈິງແລ້ວ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງໂລກ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ."
ທ່ານໄບເດັນ ແລະທ່ານແມັກຄາທີ ໄດ້ພົບປະກັນສາມຄັ້ງແລ້ວ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງແຕ່ລະຄັ້ງກໍບໍ່ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຫຍັງເລີຍຫຼັງຈາກພົບກັນແລ້ວ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ່າວນີ້ ໂດຍນັກຂ່າວວີໂອເອ VOA's Veronica Balderas