ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານແຄວິນ ແມັກຄາທີ ຈະພົບປະກັນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຈລະຈາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ້ມຂີດຈຳກັດໃນການກູ້ຢືມເງິນຂອງລັດຖະບານ.
ຄະນະເຈລະຈາຂອງທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ພົບປະກັນດົນກວ່າສອງຊົ່ວໂມງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄບເດັນ ແລະທ່ານແມັກຄາທີ ໄດ້ໂອ້ລົມກັນທາງໂທສະສັບ ຊຶ່ງແຕ່ລະທ່ານຕ່າງກໍບັນລະຍາຍວ່າໄປໄປໃນທາງບວກ.
“ເປັນໄປດ້ວຍດີ ທີ່ພວກເຮົາຈະໂອ້ລົມກັນອີກໃນມື້ອື່ນ” ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ເວລາກັບຄືນມາເຖິງນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ ຈີ ເຈັດ ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່ານແມັກຄາທີ ກ່າວວ່າ ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໄດ້ “ໃຫ້ດອກອອກຜົນ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານີ້ຈຳນວນນຶ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງເບິ່ງຫຍັງ” ທ່ານແມັກຄາທີ່ໄດ້ກ່າວ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຕໍ່ທ່ານນັບແຕ່ຕອນເລີ້ມຕົ້ນ. ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ໜ້ອຍລົງກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ.”
ລັດຖະບານອາດບໍ່ສາມາດບັນລຸການຕົກລົງ ແລະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປະຕິບັດພັນທະຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ ໄວທັນກັບວັນທີ 1 ມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງນີ້.