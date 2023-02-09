ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຫລັງຈາກກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ລັດຖະສະພາ ແລະປະເທດຊາດ ຂອງທ່ານ ແລ້ວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງລັດວິສຄອນຊິນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງປະເທດ ເພື່ອບອກເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນວ່າ ມີ ຄວາມກ້າວໜ້າ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຢູ່ໃນການເຝົ້າຕິດຕາມເບິ່ງຂອງທ່ານ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຍຸຕິໃນ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ອະນຸມັດໃນໄລຍະສອງປີ ແຫ່ງການດຳລົງຕຳແໜງຂອງທ່ານຢູ່ໃນທຳ ນຽບຂາວ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ພວມຢ້ຽມຢາມສູນຝຶກອົບຮົມ ສະຫະພັນກຳມະບານສາກົນ ເຂດອາເມຣິກາເໜືອ ທີ່ບ້ານເດິຟໍແຣສ (DeForest) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວຽກໃນຂະແໜງການຜະລິດສິນຄ້າ. ລັດວິສຄອນຊິນ ແມ່ນສະໜາມລົບທາງການເມືອງ ທີ່ມີມາຕະຫລອດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ, ແລະເກືອບວ່າ ຈະເປັນສິ່ງແນ່ນອນ ທີ່ມັນຈະເປັນຈຸດສຳຄັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນປີ 2024, ທັງສໍາລັບທ່ານ ໄບເດັນໃນຂະນະທີ່ທ່ານໃກ້ຈະລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດ ເດືອນຂ້າງຫນ້ານີ້ ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານໃນທີ່ສຸດ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ, ບໍ່ວ່າຈະ ເປັນອະດີດປະທາ ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຫຼື ຄົນອື່ນກໍຕາມ.
ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານໄບເດັນ, ສະຫະລັດ ທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ໂລກນັ້ນ ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫມ່ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນໜ້າວຽກໃນທຸກໆເດືອນ ຂະນະທີ່ ມັນກຳລັງຟື້ນຕົວຂຶ້ນ ຈາກຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ຂອງການລະບາດຂອງ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 2020 ນັ້ນ.
ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງປະເທດ ແມ່ນ 3.4 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນອັດຕາຕ່ຳທີ່ສຸດ ໃນຮອບ 53 ປີ. ແຕ່ພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ຕ່າງກໍກ່າວວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງລາຄາສິນຄ້າບໍລິໂພກ ຂອງປະເທດ ຂະນະທີ່ມັນກຳລັງຫລຸດລົງໃນຫລາຍເດືອນມໍ່ໆມານີ້ ຍັງສູງເກີນໄປ ໂດຍທີ່ຢູ່ໃນລະດັບ 6.5 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ທ່ານໄບເດັນ ກໍາລັງສູ້ຢັນກັນ ໃນເລື້ອງເພີ່ມ ຂີດຈຳກັດໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານທີ່ຢູ່ໃນ 31.4 ພັນຕື້ໂດລາ, ຊຶ່ງ ເປັນຈໍານວນເງິນ ທີ່ສາມາດກູ້ຢືມມາ ເພື່ອຊໍາລະພັນທະດ້ານການເງິນຂອງຕົນ. ພັກຣີພັບບລີກັນ ຢາກທຳການຕັດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ ລະບຸວ່າເທົ່າໃດເທື່ອ- ສຳລັບການ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການ ເພີ່ມຂອບເຂດ ຈໍາກັດຫນີ້ສິນຂຶ້ນ ໃນເດືອນມິຖຸນານີ້.
ນັ້ນແມ່ນເວລາ ທີ່ລັດຖະບານຄາດວ່າ ຈະບໍ່ມີເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການເກັບພາສີນັ້ນ ພຽງພໍກັບການຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໃບບິນທັງໝົດ. ທ່ານໄບເດັນຢາກເພີ່ມຂີດຈໍາກັດ ຫນີ້ສິນ ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແຕ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ເປັນການຕ່າງຫາກ ກ່ຽວ ກັບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໃນອະນາຄົດ.