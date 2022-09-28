ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ຈະຮັບເອົາອົບພະຍົບໃນຈຳນວນ 125,000 ຄົນ ສຳລັບສົກງົບປະມານປີ 2023 ທັງໆທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກພວກສະໜັບສະໜຸນອົບພະຍົບ ໃຫ້ເພີ້ມການຮັບເອົາສູງຂຶ້ນກວ່ານັ້ນ ຍ້ອນໃນປີນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຄົບຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້.
ພວກສະໜັບສະໜຸນອົບພະຍົບໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ ເພື່ອຟື້ນຟູໂຄງການຮັບເອົາອົບພະຍົບຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຕັດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນສະໄໝລັດຖະບານ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແລະໃນປີນີ້ ກໍມີການຮັບເອົາອົບພະຍົບບໍ່ຮອດ 20,000 ຄົນ ຫຼືປະມານ 20 ເປີເຊັນຂອງເປົ້າໝາຍສຳລັບປີ 2022 ອີງຕາມໂຕເລກຫຼ້າສຸດໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມານີ້.
ສົກງົບປະມານສຳລັບປີນີ້ ສິ້ນສຸດລົງໃນມື້ວັນສຸກຈະມາ.
ບົດບັນທຶກຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໄດ້ສະໜອງໂຕເລກ ໃນການຮັບເອົາອົບພະຍົບຈາກເຂດຕ່າງໆ ມີ 40,000 ຄົນຈາກອາຟຣິກາ 35,000 ຄົນຈາກຕາເວັນອອກໃກ້ແລະເອເຊຍໃຕ້ 15,000 ຄົນຈາກເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ 15,000 ຄົນຈາກຢູໂຣບ ແລະ 15,000 ຄົນຈາກອາເມຣິກາລາຕິນ. 5,000 ຄົນແມ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸເຂດແລະຈັດໄວ້ເປັນໂຕເລກສຳຮອງ.