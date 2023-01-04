ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະທຳການເຈລະຈາຫາລືກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນຈະມານີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເລື້ອງເກົາຫຼີເໜືອ ຢູເຄຣນ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຈີນກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະ “ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກທີ່ເສລີແລະເປີດ ກວ້າງ” ທຳນຽບຂາວຖະແຫຼງໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຜູ້ນຳທັງສອງຈະປຶກສາຫາລືກັນ “ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆໃນລະດັບຂົງເຂດແລະລະດັບໂລກຈຳນວນນຶ່ງ ຮວມທັງໂຄງການອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງແລະໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ສົງຄາມທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ຕະຫຼອດທັງການຮັກສາສັນຕິພາບແລະສະຖຽນສະພາບຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ” ນັ້ນຄືຄຳຖະແຫຼງຂອງທຳນຽບຂາວ.
ການພົບປະລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະປະເທດພາຄີທີ່ສຳຄັນຈາກເອເຊຍແມ່ນເພື່ອເອົາທ່າທີຕ້ານຢັນທີ່ອາດມີຂຶ້ນຕໍ່ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປແລະການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະຫຍາຍຄັງແສງອາວຸດນິວເຄລຍເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນໃຫ້ແກ່ພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ທ່ານກິຊິດະ ມີແຜນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃໝ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຕກຽວ ຊຶ່ງໄດ້ມອງເຫັນເຖິງການເປີດເຜີຍເມື່ອເດືອນທັນວາຜ່ານມາ ໃນການເພີ້ມງົບປະມານທາງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຍີ່ປຸ່ນນັບແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ໜັງສືພິມລາຍວັນ ໂຢມີອຸຣິ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລາຍງານໃນອາທິດແລ້ວ ໂດຍອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວຫຼາຍແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ລະບຸຊື່ໃນລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນຈະກ່າວຢ້ຳເຖິງການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະນຸນໂດຍເຕັມຕໍ່ຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີການເປີດເຜີຍ ເມື່ອໄວໆມານີ້.
ຖະແຫຼງການຂອງໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງແຄຣີນ ຊັງ-ປີແອ ກ່າວວ່າ “ຜູ້ນຳທັງສອງ ຈະພາສະຫຼອງກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບພັນທະມິດຍີ່ປຸ່ນ ແລະຈະກຳນົດທິດທາງກ່ຽວກັບການເປັນພາຄີໃນການເປັນພາຄີຂອງປະເທດພວກທ່ານ ໃນໄລຍະຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.”
ກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຍີ່ປຸ່ນ ໃນເດືອນພຶດສະພານັ້ນ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຕົບມືຊົມເຊີຍ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານກິຊິດະ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່ຄວາມສາມາດດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ແຜນການປ້ອງກັນປະເທດມູນຄ່າ 320 ພັນລ້ານໂລດາຂອງຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຮວມທັງການຊື້ລູກສອນໄຟທີ່ສາມາດທຳການໂຈມຕີຈີນ ແລະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ປະເທດສຳລັບບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ແກ່ຍາວ ທ່າມກາງທີ່ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ ກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຈີນມີຄວາມໃຈກ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະບຸກໂຈມຕີໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງປົກຄອງຕົນເອງ ແລະເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ.