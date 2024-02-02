ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມລັດມິຊິແກນ ແລະພົບປະກັບ ສະຫະພັນກຳມະບານ ຄົນງານລົດໂອໂຕ (UAW) ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ້ຖືກຮັບເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມແນ່ນອນເທື່ອ ຊຶ່ງມີຈຳນວນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຣັບອາໄສຢູ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ ທ່ານໄບເດັນຍັງໄດ້ອອກດຳລັດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ ເພື່ອລົງໂທດ
ສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານ ທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຫຼືເວັສແບັງ.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານກ່າວວ່າ ການເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ການເບິ່ງໂດຍລວມ” ຕໍ່ສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະກຸ່ມຮາມາສ ໃນເຂດກາຊາທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ ມີການເກີດຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນເຂດເວັສແບັງ ຊຶ່ງເປັນເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ອີກບ່ອນນຶ່ງຂອງປາແລັສໄຕນ໌.
“ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນເຂດເວັສແບັງ ຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຊຶ່ງໄດ້ກ້າວຂຶ້ນເຖິງລະດັບທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການໃນປີ 2023” ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທຳນຽບຂາວເວົ້າວ່າ ດຳລັດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານທີ່ອອກໄປນັ້ນແມ່ນໄດ້ມີການວາງແຜນມາດົນນານແລ້ວ ແລະໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ມັນໄດ້ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ທີ່ບັງເອີນມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານໄບເດັນຈາກບັນດາຊາວອາຣັບແລະຊາວມຸສລິມອາເມຣິກັນຕະຫຼອດທັງພວກຊາວໜຸ່ມແລະພວກ ຫົວກ້າວໜ້າຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນທີ່ໝັ້ນຄົງ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລໃນເຂດກາຊາ. ທ່ານໄບເດັນ ກ່ອນອື່ນໝົດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຢູ່ໃນເຂດເວັສແບັງ ທີ່ຖືກໂຈມຕີໂດຍອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານຊາວອິສຣາແອລ “ຫົວຮຸນແຮງຈັດ” ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ ບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຫຼັງຈາກກຸ່ມຮາມາສທຳການໂຈມຕີ.
ການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນທີ່ແນໃສ່ຜູ້ຊາຍຊາວອິສຣາແອລ 4 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າກະຕຸ້ນແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານ.
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