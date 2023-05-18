ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງຮອດ ຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາຜູ້ນຳຈາກກຸ່ມ 7 ປະເທດ ຫຼື G7 ທີ່ຄາດວ່າຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະຕິບັດທາງເສດຖະກິດຂອງ ຈີນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ທັກທາຍກຸ່ມຂອງກອງທະຫານສະຫະລັດ ແລະ ຍີປຸ່ນ ປະມານ 400 ຄົນຢູ່ຖານທັບອາກາດຂອງກອງທັບນາວິກະໂຍທິນ ອີວາກຸນິ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຮອດ.
ທ່ານມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຟູມີໂອະ ຄິຊິດະ ໃນເວລາຕໍ່ມາໃນແຂວງ ຮິໂຣຊິມະ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ຈັດການເຈລະຈາ G7.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ຍັງຈະລວມມີ ບັນດາຜູ້ນຳຈາກປະເທດ ການາດາ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ, ອິຕາລີ, ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ.
ທ່ານ ຄິຊິດະ ຍັງໄດ້ເຊື້ອເຊີນກຸ່ມຂອງປະເທດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະພົວພັນກັບພື້ນທີ່ພາກໃຕ້ຂອງໂລກ. ປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນລວມມີ ອອສເຕຣເລຍ, ບຣາຊິລ, ໂຄໂມຣອສ, ໝູ່ເກາະ ຄຸກ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ຢູເຄຣນ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ບັນດາຜູ້ນຳແມ່ນຄາດວ່າຈະປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຂໍ້ຫ້າມດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂອງ ຈີນ, ພ້ອມກັບການຂວ້ຳບາດ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ. ການດຳເນີນການທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໂດຍກຸ່ມ G7 ລວມມີການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ ແລະ ການຫ້າມຕ່າງໆຕໍ່ການລົງທຶນຈາກປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນໃນ ຈີນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ