ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງແຮລຊິງກີ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຈາກບັນດາປະເທດນໍດິກ (Nordic) ແລະ ສັນລະເສີນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ຂອງຟິນແລນ.
ຕາຕະລາງເວລາຂອງທ່ານໄບເດັນ ລວມມີການພົບປະເປັນການຕ່າງຫາກກັບປະທາ ນາທິບໍດີຟິນແລນ ທ່ານເຊົາລີ ນີນິສໂຕ (Sauli Niinisto) ກ່ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທີ່ລວມມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະວີເດັນ ທ່ານອາລຟ໌ ຄຣິສເຕີສັນ (Ulf Kristersson), ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນໍເວ ທ່ານໂຈນັສ ກາ ສຕໍ (Jonas Gahr Store), ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີເດັນມາກ ທ່ານນາງແມດເຕ ເຟຣເດີຣິກສັນ (Mette Frederiksen) ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄອແລນ ທ່ານນາງ ແຄທຣິນ ຈາຄອບສໂດດທີ (Katrin Jakobsdottir).
ຄາດວ່າ ວາລະຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາເມຣິກາ - ນໍດິກ ຈະລວມມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາ.
ຟິນແລນ ແລະສະວີເດັນ ໄດ້ສະແຫວງຫາການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ເມື່ອປີກາຍນີ້.
ປະເທດພັນທະມິດໄດ້ຮັບເອົາຟິນແລນໃນເດືອນເມສາ, ແຕ່ການຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງສະວີເດັນ ຖືກສະກັດກັ້ນໂດຍເທີກີ ທ່າມກາງການຕຳໜິຂອງເທີກີວ່າ ສະວີເດັນ ມີຄວາມອ່ອນໂຍນຫລາຍເກີນໄປຕໍ່ກຸ່ມທີ່ອັງກາຣາຖືວ່າເປັນອົງການຈັດຕັ້ງກໍ່ການຮ້າຍ.
ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາຫຼາຍຮອບ ແລະການຮັບຮອງເອົາປະຕິຮູບຂອງສະວີເດັນທີ່ລວມມີການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍສະບັບໃໝ່, ປະທານາທິບໍດີເທີກີທ່ານເຣເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວນ (Recep Tayyip Erdogan) ກ່າວໃນອາທິດນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຍຸຕິການຄັດຄ້ານ ແລະເຄື່ອນໄຫວເພື່ອແນະນຳບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງເທີກີ ໃຫ້ອະນຸມັດວ່າ ສະວີເດັນເຂົ້າຮ່ວມເນໂຕ້ໄດ້.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນອື່ນໆໃນການພົບປະໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ທັງນັ້ນ.